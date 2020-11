Tekken 7 reçoit une «  révision majeure de l’équilibre  » avec la saison 4

in

Avec la prochaine saison 4, Bandai Namco Entertainment a promis des changements très intéressants dans Tekken 7. Outre un nouveau personnage et de nouveaux costumes, le jeu recevra une «refonte majeure de l’équilibre». Les développeurs ont récemment publié la bande-annonce de la saison à venir et les fans sont enthousiastes.

La fille de Kunimitsu est le nouveau personnage à venir dans Tekken 7. Kunimitsu est déjà apparu dans Tekken et Tekken 2 en tant que personnage à débloquer. Cependant, sa fille revient dans Tekken 7 en tant que combattante de Manji Ninja Arts. Tout comme sa mère, elle porte un masque de renard.

Le nouveau personnage aura trois ensembles de costumes uniques, l’ensemble régulier, l’ensemble Ninja urbain et un ensemble Tenko. En outre, une nouvelle étape nommée ‘Vermillion Gates’ sera disponible avec la saison 4.

Outre les changements, le plus gros point fort de la bande-annonce de lancement est la «révision majeure de l’équilibre».

Tekken 7 introduit de nouveaux mouvements pour chaque personnage

Depuis quelques mois, les joueurs se plaignent du déséquilibre des personnages dans Tekken 7. Apparemment, certains personnages du jeu sont surpuissants, ce qui a gravement affecté la méta du jeu. Cependant, les développeurs ont enfin reconnu le dilemme des joueurs.

En conséquence, chaque personnage aura désormais de nouveaux mouvements et les joueurs doivent les apprendre pour affirmer sa domination sur le champ de bataille.

Modifications de l’interface utilisateur

La saison à venir modifiera également l’interface utilisateur de Tekken 7, principalement le menu principal et la jauge de santé.

En raison de la pandémie de COVID-19, les jeux en ligne sont devenus plus répandus que jamais. Pour éviter les retards de serveur, les développeurs de Tekken 7 ont spécifiquement travaillé sur la fonction de restauration du jeu. Avec la saison 4, cette fonctionnalité fonctionnera plus efficacement et le jeu en ligne dans le jeu sera meilleur que jamais.

Les développeurs ont également apporté quelques modifications au système de classement du jeu. Le rang le plus élevé dans Tekken 7 est désormais «Tekken God Omega».

Enfin, les joueurs peuvent désormais voir leur capacité Tekken à l’aide de la fonction «Tekken Prowess».

La saison 4 de Tekken 7 semble certainement prometteuse. Cela ajoute non seulement beaucoup de nouvelles choses au jeu, mais améliore considérablement les lacunes existantes. La nouvelle saison se déroule le 10 novembre.

