Tekken 7 – La saison 4 commence sous peu

Bandai Namco a le début de la saison 4 en Tekken 7 confirmé pour ce mois de novembre, qui commence avec le nouveau personnage Kunimitsu.

Kunimitsu a fait ses débuts dans le Tekken original et en tant que sous-boss de Michelle Chang. Elle a commencé comme petite voleuse, mais a ensuite rejoint le clan Manji pour améliorer ses compétences. Elle a renoncé à sa citoyenneté japonaise pour rester anonyme et s’est entraînée dur pour apprendre l’art du manji ninjutsu et améliorer ses compétences de voleur.

Tout en adhérant initialement aux règles du clan, en volant les riches et en les donnant aux pauvres, elle a ensuite commencé à voler les fonds du clan pour son propre bénéfice. Lorsque Yoshimitsu, le chef du clan Manji, a découvert leurs vols, le chef indigné les a bannis.

Nouvelle scène et plus

Kunimitsu apparaît avec la nouvelle scène Vermillion Gates. Dans le même temps, diverses améliorations ont été apportées, notamment:

Améliorations du jeu en ligne

De nouveaux mouvements pour tous les personnages jouables

Optimisations dans l’interface utilisateur

Un nouveau rang de haut niveau « Tekken God Omega »

Tekken Suivi des performances des prouesses

Tekken Skills: Une nouvelle façon pour les joueurs de voir leurs compétences Tekken à travers les points

Scène Pac Man

Conformément au 40e anniversaire de la série Pac-Man, il y aura également une scène Pac-Man limitée dans le temps et des articles thématiques. Le changelog détaillé devrait suivre dans les prochains jours. Jusque-là, il y a la bande-annonce de lancement officielle.

La saison 4 commence le 10 novembre 2020.