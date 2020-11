Tekken 7 La saison 4 a presque doublé son nombre de joueurs Steam

in

Tekken 7 La saison 4 a été incroyablement populaire jusqu’à présent et a réussi à presque doubler le nombre maximal de joueurs Steam du jeu au cours des 30 derniers jours, passant de 4935 joueurs à 9 756 depuis son lancement le 10 novembre. Le secret du succès du jeu de combat vient de l’introduction de un personnage reconnaissable, une toute nouvelle étape et des améliorations de jeu en ligne pour un matchmaking plus fluide.

Le nouveau personnage est Kunimitsu II, que les fans de longue date de Tekken peuvent reconnaître comme la fille du voleur préféré des fans devenu kunoichi Kunimitsu, qui est apparu dans les deux premiers jeux Tekken principaux. La scène qui accompagne Kunimitsu II est Vermilion Gates, une arène où les combattants se rencontrent au coucher du soleil et se battent devant les cerisiers en fleurs. La saison 4 célèbre également le 40e anniversaire de Pac-Man avec une scène d’arène à thème et des articles cosmétiques.

De plus, le développeur Bandai Namco dit qu’il est conscient dans les notes de mise à jour qu’une connexion sans fil peut provoquer un retard ou un décalage pendant les matchs en ligne. Ainsi, il a mis en œuvre une amélioration du code réseau pour améliorer la réponse et ajouté un indicateur Wi-Fi pour informer votre adversaire si vous utilisez une connexion plus faible.

Vous pouvez trouver les notes de mise à jour complètes de la saison 4 et acheter le DLC sur le site officiel de Bandai Namco.

La bataille n’est pas encore terminée. La saison 4 de #TEKKEN 7 débute le 10 novembre! 🦊 Jouez en tant que Kunimitsu🌸 Nouvelle scène Vermilion Gates🥊 Nouveaux mouvements 🌍 Amélioration du jeu en ligne🕹… et bien plus encore! pic.twitter.com/sXIe5e5WRM – TEKKEN (@TEKKEN) 7 novembre 2020

Si vous avez dépensé tout votre argent sur Tekken 7 DLC et que vous recherchez de nouveaux jeux PC à jouer avec un budget limité, jetez un œil à notre liste des meilleurs jeux PC gratuits.