Teenage Mutant Ninja Turtles est de retour au cinéma pour son 30e anniversaire

Les têtes de tortues trop jeunes ou pas encore nées à l’époque de Tortues Ninja Teenage Mutant«La course originale sur grand écran aura enfin la chance de voir le film tel qu’il était censé être vécu. En effet, alors que le film – premier long métrage global de la franchise – serait suivi de suites directes en 1991 et 1993, d’un long métrage d’animation de 2007 et de deux hybrides live-action / CGI en 2014 et 2016 en plus de l’exposition reçue de nombreuses télévisions animées. itérations, le film de 1990 reste largement considéré comme l’une des meilleures offres de la franchise. Ce n’est pas seulement à cause de la nostalgie évidente, mais de l’humanité des personnages du film, couplée à son esthétique organique, notamment avec les Tortues elles-mêmes (représentées par des acteurs en costume). Il contraste avec les spectacles CGI à l’écran détachés des offres de l’ère contemporaine (sans compter le nouveau film d’animation en développement).

En effet, le film est arrivé sans stars de renom dans le casting ou même dans le fauteuil du réalisateur, qui était occupé par Steve Barron, alors principalement connu des vidéoclips pour une myriade de standards MTV des années 80 tels que «Billie Jean» de Michael Jackson, Fleetwood «Hold Me» de Mac, «Africa» de Toto, «Electric Avenue» d’Eddy Grant et sa pièce de résistance, l’hybride révolutionnaire live-action / animé d’A-ha, «Take on Me». Barron a travaillé ici sur une histoire de Bobby Herbeck et un scénario de Todd W. Langen et Bobby Herbeck; celui qui a astucieusement adapté les éléments de l’intrigue de l’original de Kevin Eastman et Peter Laird Tortues Ninja Teenage Mutant série de bandes dessinées.

Le résultat a été un film qui a élevé la température de la franchise pour enfants déjà en hausse à des niveaux brûlants, faisant ses débuts au premier rang du box-office national (une place détenue pendant quatre semaines) et a atteint 202 millions de dollars bruts, ce qui le film distribué par New Line est l’un des films indépendants les plus rentables de tous les temps.

