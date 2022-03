Teen Wolf présente la liste des acteurs pour le prochain reboot

En septembre 2021, il a été confirmé que Paramount allait réaliser un film de reboot, dans le prolongement de la série très populaire Teen Wolf, qui s’est terminée en 2017.

Hier encore, il a été annoncé que nombre de nos personnages préférés feraient une apparition dans ce nouveau projet passionnant, mais qu’un nom important manquait à la liste.

Jusqu’à présent, la liste des acteurs du film comprend Tyler Posey, qui joue le rôle du loup Alpha Scott McCall, Holland Roden qui joue Lydia Martin, Shelley Hennig qui joue Malia Tate, Crystal Reed qui joue Allison Argent, Colton Haynes qui joue Jackson Whittemore et Dylan Sprayberry qui joue Liam Dunbar.

Teen Wolf | ‘Kira’s Close Call’ Official Sneak Peek (Episode 7) | MTV

Arden Cho a joué le rôle de Kira Yukimura dans ‘Teen Wolf’.

Kira, jouée par Arden Cho, a déménagé à Beacon Hills dans la saison 3 de Teen Wolf. Elle a rencontré Scott McCall au lycée de Beacon Hills, et les deux ont commencé à sortir ensemble.

Kira découvre plus tard qu’elle a des pouvoirs surnaturels et qu’elle est une kitsune. Elle a ensuite rejoint la meute de Scott et a utilisé une épée pour l’aider à contrôler ses pouvoirs. Malheureusement, Kira a découvert qu’il lui restait beaucoup à apprendre sur sa véritable identité car elle avait souvent du mal à contrôler son esprit de renard. Et dans la saison 5, Kira a quitté Beacon Hills pour apprendre des Skinwalkers.

Selon Entertainment Weekly, Arden Cho a annoncé qu’elle quittait Teen Wolf dans une vidéo YouTube. « Je pense que parfois, dans une série où il y a tant de personnages, il n’y a pas toujours de la place pour tout le monde… J’aurais aimé que nous développions un peu plus ses pouvoirs et les Skinwalkers. »

Arden Cho aurait refusé une offre pour jouer dans le film « Teen Wolf » en raison de son salaire réduit.

12 membres du casting original joueront dans le nouveau film Teen Wolf.

La liste des acteurs de Teen Wolf comprend Tyler Posey dans le rôle de Scott McCall, Holland Roden dans le rôle de Lydia Martin, Shelley Hennig dans le rôle de Malia Tate, Crystal Reed dans le rôle d’Allison Argent, Orny Adams dans le rôle du coach Bobby Finstock, Linden Ashby dans le rôle du shérif Noah Stilinski, JR Bourne dans le rôle de Chris Argent, Seth Gilliam dans le rôle du Dr Alan Deaton, Colton Haynes dans le rôle de Jackson Whittemore, Ryan Kelley dans le rôle de l’adjoint Jordan Parrish, Melissa Ponzio dans le rôle de Melissa McCall et Dylan Sprayberry dans le rôle de Liam Dunbar.

Bien que Paramount+ ait affirmé qu’ils ajouteraient d’autres noms à la liste, Arden Cho ne reprendra probablement pas son rôle dans le film Teen Wolf. Selon certaines sources, le studio a offert à Cho la moitié du salaire de ses homologues féminines, dont Roden, Hennig et Reed, et elle a refusé l’offre de retour. Il est important de noter que Cho est la seule actrice de couleur parmi les quatre acteurs principaux de la série Teen Wolf.

Arden Cho se serait vu offrir la moitié du salaire des autres acteurs réguliers de la série pour rejoindre le casting.

Après l’annonce de la nouvelle, les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien à Cho. L’acteur a tweeté : « Je vous aime, j’aimerais pouvoir vous faire des câlins », et a également aimé les tweets qui soutenaient sa décision.

Cependant, dans leur annonce, ils ont promis que d’autres membres du casting seraient révélés, donc il y a encore de l’espoir !

Qui d’autre n’a pas été retenu ?

Malheureusement, Dylan O’Brien et Tyler Hoechlin manquaient au casting de Teen Wolf aux côtés d’Arden Cho. O’Brien jouait Stiles Stilinski, un des personnages préférés des fans, et Hoechlin jouait Derek Hale dans la série originale.

Hoechlin joue actuellement dans Superman & Lois sur la chaîne CW, ce qui pourrait expliquer son absence de la liste des acteurs par des conflits d’horaires. On ne sait pas pourquoi O’Brien n’a pas rejoint le casting, mais l’acteur a aimé un tweet de soutien à Cho. Un fan a écrit sur Twitter : « Dylan O’Brien soutient Arden Cho. Je l’aime tellement ! » Et Cho a répondu : « Il est bon. »

Le film de reprise de Teen Wolf n’a actuellement pas de date de sortie, mais beaucoup pensent qu’il sera présenté en 2022.

Le synopsis dit : « Une pleine lune se lève à Beacon Hills, et avec elle, un mal terrifiant a émergé. Les loups hurlent à nouveau, appelant au retour des Banshees, des Werecoyotes, des Hellhounds, des Kitsunes et de tous les autres métamorphes de la nuit. Mais seul un loup-garou comme Scott McCall, qui n’est plus un adolescent mais toujours un Alpha, peut rassembler à la fois de nouveaux alliés et réunir des amis de confiance pour lutter contre ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et le plus mortel qu’ils aient jamais affronté. »