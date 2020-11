Teddy Roosevelt: Ce que vous ne saviez pas sur le Bull Moose

Les gens | 14 octobre 2020

Theodore Roosevelt prononce un discours de campagne. (Getty Images)

Teddy Roosevelt, le 26e président des États-Unis, était un homme d’État, un écrivain et un naturaliste robuste et sans fioritures. Lorsqu’il ne faisait pas de politique et ne négociait pas d’alliances étrangères, Roosevelt aimait la boxe, le camping, l’équitation et toutes sortes d’autres activités viriles et de plein air, mais il avait un côté que personne ne connaissait.

Ted Geisel, écrivain et dessinateur américain, travaille sur un dessin du Grinch pour How the Grinch Stole Christmas. (Bibliothèque du Congrès, New York World-Telegram & Sun Collection / Wikimedia Commons)

Roosevelt une fois humilié le Dr Suess

Lorsque Theodore Geisel, plus tard connu sous le nom de Dr Seuss, n’était qu’un garçon, il a participé à une campagne de vente d’obligations de guerre avec sa troupe de scouts. Les 10 meilleurs vendeurs, dont Geisel, devaient être récompensé par l’ancien président Theodore Roosevelt. Toute la ville est venue assister à la cérémonie de remise des prix, mais quelqu’un a mal compté, et il n’y avait que neuf prix à distribuer à Roosevelt. Quand il est arrivé à Geisel, il n’avait pas de récompense pour le garçon, et il a rendu la situation déjà embarrassante encore pire en exigeant, « Que fait ce garçon ici? » Geisel aurait fui la scène dans l’humiliation et évité les foules pour le reste de sa vie.

Alice Hathaway Lee Roosevelt, la première épouse de Theodore Roosevelt. (Bibliothèque du Congrès / Wikimedia Commons)

Une double tragédie en une seule journée

Le jour de la Saint-Valentin 1884, Theodore Roosevelt a vécu une double tragédie déchirante. D’abord, sa mère, Mittie, est décédée de la fièvre typhoïde à l’âge de 49 ans. Onze heures plus tard, dans la même maison, la jeune épouse de Roosevelt, Alice Lee, est décédée d’une insuffisance rénale deux jours seulement après avoir donné naissance à leur fille, qui porte son nom . Sur la page de ce jour-là de son journal, Roosevelt a simplement dessiné un grand X et a écrit les mots: «La lumière est sortie de ma vie».

Photographie composite de TR sur un orignal mâle. (Bibliothèque Houghton, Université Harvard / Flickr)

Hélas, il n’a jamais monté un orignal

Une image populaire de Teddy Roosevelt le montre à cheval sur un orignal à travers un lac, mais hélas, aucun nombre d’affiches, de tasses, de t-shirts, etc. arborant l’image ne le rendra vrai. C’est en fait partie d’une annonce qui est apparu pendant la campagne présidentielle de 1912 qui représentait également ses opposants, William Howard Taft et Woodrow Wilson, tous chevauchant les animaux respectifs représentant leurs partis. L’agence de publicité a simplement coupé l’image de Roosevelt à partir d’une photo de lui à cheval et l’a superposé à l’image d’un orignal pataugeant sur un lac, et à l’époque, tout le monde a compris que ce n’était pas réel. Ce n’est pas comme si Taft avait l’habitude de batifoler sur les éléphants. Hors contexte, cependant, il a semblé consolider sa réputation d’homme de plein air robuste, il est donc devenu symbolique de l’héritage de Roosevelt.

Theodore Roosevelt vers 1901. (Harris et Ewing / Wikimedia Commons)

Premières présidentielles

Pendant son mandat de président, Theodore Roosevelt a innové de plusieurs manières. A peine âgé de 43 ans lorsqu’il est devenu président après l’assassinat de William McKinley, il reste à ce jour le plus jeune à occuper le poste. Roosevelt a également été le premier président en exercice à quitter les États-Unis pour visiter un autre pays alors qu’il était en fonction lorsqu’il est parti pour une visite de 17 jours au Panama et à Porto Rico en 1906. Roosevelt a également été le premier président américain à recevoir le prix Nobel de la paix, décerné pour son travail dans la guerre russo-japonaise de 1904 –05.

Roosevelt et John Muir ont campé à Yosemite et ont marqué l’histoire. (Wellcome Images / Wikimedia Commons)

Un passionné de camping

Teddy Roosevelt adorait être à l’extérieur et appréciait l’occasion de camper. En 1903, Roosevelt accompagné du défenseur de l’environnement John Muir lors d’un voyage de camping de trois jours dans la vallée de Yosemite, où Muir a illustré au président la nécessité de protéger la nature sauvage magnifique et préservée. À son retour, Roosevelt a créé le United States Forest Service et le National Parks Service, transformant des milliers d’acres de terres en parcs nationaux, réserves et plus encore.

Radiographie de la balle dans la poitrine de Roosevelt. (Bibliothèque du Congrès / Flickr)

Roosevelt s’est fait tirer dessus, mais a quand même prononcé son discours

Le 14 octobre 1912, juste avant un discours de campagne à Milwaukee, Roosevelt a été touché à la poitrine par la balle d’un assassin. Peu dérangé, Roosevelt s’est rendu sur scène et a prononcé son discours d’une heure. C’est en fait le discours qui l’a probablement sauvé: à 51 pages, repliées dans sa poche poitrine, il présentait un formidable obstacle à la balle. Quand il est finalement allé à l’hôpital, ses médecins ont constaté que la balle s’était logée dans une côte, où il est resté pour le reste de la vie de Roosevelt. Il a plaisanté, « Vous voyez, il faut plus d’une balle pour tuer un Bull Moose. »

Roosevelt admirait beaucoup le mode de vie des cow-boys. (Wesley Fryer / Flickr)

Il était un cowboy

En 1883, bien avant de développer des aspirations politiques, Teddy Roosevelt s’est rendu dans le territoire du Dakota, où il s’est épris du style de vie des cow-boys. Il considérait l’élevage de bétail comme une grande entreprise et voulait participer à l’action, alors il a investi dans son propre ranch et a partagé son temps entre le Dakota et New York pour les années suivantes. Roosevelt aimait le dur labeur de la vie de cow-boy, bien qu’ils ne l’aient jamais vraiment accepté comme l’un des leurs, et il perdit son investissement lorsque le rude hiver de 1886–87 anéantit son bétail.

Portrait de boxeur, Teddy Roosevelt bar, Tokyo Disney Sea, Tokyo Disney Resort, Chiba, Tokyo, Japon. (Cory Doctorow / Flickr)

Un incident de boxe à la Maison Blanche a mal tourné

L’une des activités viriles que Roosevelt aimait était la boxe, et il se battait souvent avec de jeunes aides militaires dans le ring qu’il avait installé. à la Maison Blanche. C’était généralement bon et amusant, mais en 1908, alors qu’il avait 50 ans, l’un des assistants a frappé Roosevelt dans l’œil gauche un peu trop fort, le laissant ensanglanté, blessé et finalement aveugle dans l’œil affecté. L’ensemble de l’incident a été gardé secret pendant des années et le président a clairement indiqué qu’il ne voulait pas que le nom de son partenaire d’entraînement soit rendu public.

Colonel Theodore Roosevelt, 1898. (BJ Falk / Wikimedia Commons)

Roosevelt était un héros militaire

Avant d’être président, Teddy Roosevelt a été secrétaire adjoint de l’US Navy. Lorsque les États-Unis ont combattu dans la guerre hispano-américaine, les unités de cavalerie étaient petites et non organisées, mais après le naufrage de la USS Maine, Le président McKinley avait besoin de cavaliers et de soldats sur le terrain à Cuba. Roosevelt a dirigé une unité de cavalerie qui a repoussé les Espagnols à la bataille de San Juan et a forcé leur retraite de Cuba. L’unité de Roosevelt a gagné le surnom de «Rough Riders», et bien qu’ils n’aient pas vu d’action pendant très longtemps, ils sont devenus une partie de la légende militaire américaine.

Les armoiries de Roosevelt telles qu’elles figurent sur l’ex-libris de Theodore Roosevelt. (Bibliothèque de l’Université du Delaware / Wikimedia Commons)

Le président tatoué

Bien qu’il ait été dit que d’autres présidents américains ont été encrés, seul Theodore Roosevelt était ouvert à propos de ses tatouages, les montrant même lors de combats de boxe. Non, le corps de Roosevelt n’était pas orné d’une image d’un orignal ou même d’un ours en peluche, comme les gens l’ont prétendu. Le tatouage qu’il a choisi était sa crête de famille, qui était tatouée sur sa poitrine.

Vue aérienne de la forêt amazonienne, près de Manaus. (Neil Palmer / CIAT / Wikimedia Commons)

Cherchant l’aventure l’a presque tué

Teddy Roosevelt adorait voyager et partir à l’aventure – il a même participé à un safari africain d’un an après avoir été président – mais une aventure déchirante a failli lui coûter la vie. En 1913, à l’âge de 55 ans, Roosevelt entreprit un voyage à travers la forêt amazonienne d’Amérique du Sud pour explorer un affluent inexploré du fleuve Amazone connu sous le nom de fleuve du doute. Les conditions étaient terribles et Roosevelt a enduré les moustiques, les serpents, les maladies et les tribus indigènes hostiles. Après avoir tranché la jambe sur un rocher et développé une fièvre, il a imploré son groupe de le laisser mourir, mais son fils, Kermit, a refusé de quitter son père. À la fin du voyage, Roosevelt avait perdu un quart de son poids corporel et avait failli perdre sa jambe à cause d’une infection, mais il semblait rebondir après avoir reçu des soins médicaux appropriés.

Tombe du président et de Mme Roosevelt à Youngs Memorial Cemetery Oyster Bay, New York. (Shadow2700 / Wikimedia Commons)

« Le vieux lion est mort »

Teddy Roosevelt est mort dans son sommeil le 5 janvier 1919 des suites de ce qui aurait été un caillot de sang dans ses poumons. Son fils, Archibald, a informé ses frères et sœurs du décès de leur père envoyer à chacun un télégraphe cela dit simplement: «Le vieux lion est mort». Thomas R. Marshall, le vice-président de Woodrow Wilson, a plaisanté: « La mort a dû endormir Roosevelt, car s’il avait été réveillé, il y aurait eu une bagarre. »