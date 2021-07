Teddy Riner, la quête (France 2) : filmé durant deux ans et demi, le grand judoka nous dévoile des images inédites de sa préparation pour les JO

Comme vous le savez déjà, demain est un grand jour pour les fans de sports puisque ce 23 juillet débute les Jeux olympiques de Tokyo. De grands athlètes venus du monde entier auront de nouveau l’occasion de montrer leurs talents et tenter de remporter des médailles d’or durant les épreuves. On y verra évidemment de tout, de l’athlétisme, de l’aviron, de la boxe et il y a également le judo.

C’est justement pour cette occasion que France 2 a décidé de nous faire découvrir son tout nouveau film documentaire intitulé « Teddy Riner, la quête » sur le grand Teddy Riner ce 22 juillet à 21H05. Après nous avoir proposé le premier volet au mois de juillet 2020, Benoît Durand, Brice Baubit et Laurent Lefebvre reviennent cette année avec un nouveau projet qui nous promet une immersion totale de quatre-vingt-dix minutes inédit dans la vie intime de celui que l’on considère actuellement comme le plus grand judoka de l’Histoire. Mais, que nous réserve donc ce documentaire ?

Deux ans et demi aux côtés de Teddy Riner

Eh oui, pour réaliser ce passionnant film documentaire, les deux journalistes Benoit Durand, Brice Baubit et le réalisateur Laurent Lefebvre ont réussi à filmer le quotidien du grand judoka Teddy Riner durant deux ans et demi. Des images inédites de sa reprise après sa pause d’un an (entre fin 2017 et fin 2018) jusqu’à la veille des Jeux olympiques de Tokyo.

Un long moment durant lequel Riner n’a pas cessé de se perfectionner pour être au top niveau afin de se rendre au Japon cette année et y décrocher une troisième médaille d’or olympique, comme il le dit lui-même dans le film :

« Je n’ai qu’un seul objectif, les Jeux. Les championnats du monde, d’Europe, ça ne m’intéresse pas. J’ai déjà écrit mon histoire avec eux. Ce sont les Jeux qui me motivent, c’est tout. »

Entre ses séances d’entrainement acharnées, sa vie de famille, ses doutes et les nombreuses difficultés qu’il a dû affronter durant ce long moment, « Teddy Riner, la quête » nous livrera les secrets de l’incroyable détermination de ce grand athlète. Sinon, il faut savoir que ce nouveau documentaire n’est pas une suite de celui de 2020, mais bien un nouveau projet vraiment à part, comme l’a expliqué Benoit Durand dans une interview :

« On a repris quelques séquences de l’an passé, mais on les a montées différemment. Et bien sûr, nous avons des images inédites filmées l’année dernière. On a vraiment suivi, sans filtre, ses deux ans et demi de préparation pour les Jeux. Le but était de l’accompagner jusqu’au bout à Tokyo. »

On aura même une scène de celui-ci où Teddy Riner est en train de revoir certaines images du premier film en les commentant lui-même. C’est le cas par exemple de sa défaite à Paris, une première pour lui, depuis dix ans de pratique.

Comment un champion se prépare-t-il pour les JO ?

Si vous vous êtes déjà posé cette question, bonne nouvelle pour vous, car « Teddy Riner, la quête » vous donnera la réponse. En effet, ce documentaire nous permettra de voir comment le plus grand judoka de l’histoire se prépare pour la plus grande compétition sportive du monde. On commence notre voyage aux côtés de Teddy Riner, vingt mois après son dernier tournoi, au moment où il reprend la compétition à Montréal. Ensuite, direction Brasilia, où il a participé au plus long combat de toute sa carrière.

On le suit également, au Japon pour un stage de préparation olympique et qui lui a permis de s’entrainer avec des champions japonais, mais surtout faire un petit repérage des lieux pour le grand jour. Cependant, les réalisateurs ont tenu à tout nous montrer, et cela, sans aucun filtre. Nous y verrons donc aussi ses échecs, ses doutes et ses blessures, comme sa défaite à Paris ainsi qu’à Brest durant les championnats de France par équipe. Deux gros coups durs pour le champion qui l’a mené à faire une pause pour ensuite faire de grands changements côté organisation.

C’est alors qu’à huit mois des JO, il décide de changer de préparateur physique, de sparring-partners, d’accorder moins de temps aux médias et d’adopter l’activation neurologique. La machine est relancée pour le champion, mais malheureusement, juste à cinq mois des JO, Teddy Riner se blesse au genou durant un stage au Maroc. Il est obligé de faire une pause durant deux mois pour une cicatrisation complète. Toutefois, déterminé à remporter sa troisième médaille d’or, il trouve le moyen de cacher sa blessure et se réorganise. Et c’est finalement à un mois des Jeux que le documentaire s’achève.

« Teddy Riner, la quête », on ne parlera pas que de judo

Deux ans et demi du quotidien d’un champion ne se résument pas forcément qu’à de longues séances d’entrainements ou des stages sportifs aux quatre coins du monde, non. Les journalistes ont également réussi à filmer plusieurs scènes de Teddy Riner avec sa famille. De touchants et tendres moments passés avec son fils, ses grands-parents ou même son père en Guadeloupe.

On pourra voir par exemple une scène où père et fils se recouvrent de boue pour traiter les rhumatismes. Et ce n’est pas tout, mais pour ne pas vous gâcher la surprise. Donc, si vous n’avez rien de prévu à regarder ce soir ou si vous êtes fans du grand judoka, rendez-vous ce soir sur France 2 à 21H05 pour découvrir « Teddy Riner, la quête ».