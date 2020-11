Ted Danson est le maire de Los Angeles – / Film

La gamme de nouvelles émissions pour la saison télévisée 2020-2021 n’a pas grand chose à dire grâce à la pandémie de coronavirus qui ravage le flux de production télévisuelle. Mais il y a un nouveau spectacle pour lequel nous gardons les doigts croisés car il vient de 30 Rocher créateurs Tina Fey et Robert Carlock, et la première bande-annonce est enfin arrivée.

Monsieur le maire suit Ted Danson alors qu’il tente de convaincre les habitants de Los Angeles en tant que nouveau maire de la ville. Mais il fait face à une opposition assez raide sous la forme de Holly Hunter, qui semble n’avoir que mépris et mépris pour son élection. Regarder le Monsieur le maire bande-annonce ci-dessous pour un aperçu de la série.

Bande-annonce de M. Mayor

Ce n’est pas la meilleure première impression du spectacle. Cela n’a pas l’air terrible, mais il n’y a vraiment qu’un seul moment de rire dans la bande-annonce. Certes, il peut être très difficile de présenter une nouvelle série comique et de dégager la bonne ambiance dans un premier aperçu. Même certaines des comédies les plus réussies des deux dernières décennies n’avaient pas les meilleures bandes-annonces pour taquiner leur première saison.

Et j’ai la foi car s’il y a un duo à qui faire confiance pour faire de la comédie de qualité à la télévision, c’est Tina Fey et Robert Carlock. En plus du génie de 30 Rocher, ils ont également produit l’exécutif malheureusement de courte durée Bonne nouvelle, ainsi que la série Netflix Incassable Kimmy Schmidt. Les deux travaillent également sur une série animée appelée Mulligan pour Netflix et une comédie en direct intitulée Filles5eva pour le service de streaming Peacock.

Sella Lovell, Mike Cabellon, Kyla Kenedy et Bobby Moynihan également vedette dans M. Mayor, et voici le synopsis officiel:

« Monsieur. Mayor »suit un homme d’affaires à la retraite (Ted Danson) qui se présente à la mairie de Los Angeles pour prouver qu’il« l’a toujours ». Une fois qu’il a gagné, il doit comprendre ce qu’il représente, gagner le respect de sa plus grande critique (Holly Hunter) et se connecter avec sa fille adolescente, tout en essayant de faire tout ce qu’il faut pour la deuxième ville la plus étrange d’Amérique. La série est produite par Universal Television, une division d’Universal Studio Group, Little Stranger, Bevel Gears et 3 Arts Entertainment. Robert Carlock, Tina Fey, Jeff Richmond et David Miner seront les producteurs exécutifs. Eric Gurian servira de co-producteur exécutif.

Monsieur le maire premières à 20 h 00 HE / 19 h 00 CT le 7 janvier 2021 sur NBC.

