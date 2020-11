Ted Danson accueillera Virtual Three Men and a Baby, Cheers Reunion – / Film

Ted Danson sait mieux que quiconque que faire son chemin dans le monde d’aujourd’hui prend tout ce que vous avez – surtout en 2020. Donc, la star des sitcoms bien-aimées comme À votre santé, Le bon endroitet classique de la comédie Trois hommes et un bébé crée un espace où il connaît le nom de tout le monde, dans une réunion virtuelle pour les trois titres.

Ted Danson retrouve certains de ses amis les plus célèbres de ses projets bien-aimés comme Cheers, trois hommes et un bébé, et Le bon endroit dans une collecte de fonds virtuelle appelée Ted Danson et ses amis du travail, selon The Hollywood Reporter. Présenté par HouseSeats.Live, le spectacle – qui se tiendra le 21 novembre 2020 – verra Danson et ses co-stars se rassembler autour du bar virtuel pour «se reconnecter, partager des souvenirs et raconter des histoires de travail», tout en collectant des fonds pour la banque alimentaire régionale de Los Angeles au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

le À votre santé les stars se joignant à la réunion comprennent Woody Harrelson, Rhea Perlman, George Wendt, Kelsey Grammer, Kirstie Alley, John Ratzenberger, Bebe Neuwirth, aussi bien que James Burrows, Glen Charles et Les Charles, les créateurs de la sitcom classique de NBC, qui s’est déroulée de 1982 à 1993. Malheureusement, la Diane au barman de Danson, Sam, Shelley Long, n’apparaîtra pas. Ce n’est pas exactement le À votre santé des retrouvailles que les fans attendaient peut-être, mais c’est une chance de voir Danson avoir une conversation informelle avec des acteurs avec lesquels il a partagé l’écran pendant 11 saisons.

Tom Selleck et Steve Guttenberg, Les co-stars de Danson d’un autre incontournable des années 80, la comédie de Leonard Nimoy de 1987 Trois hommes et un bébé, fera également une apparition.

Mais la réunion virtuelle ne sera pas totalement bloquée dans les années 80 – les co-stars de Danson de sa dernière sitcom acclamée, Le bon endroit, apparaîtra également lors de la collecte de fonds, notamment Kristen Bell, D’Arcy Carden, Manny Jacinto, William Jackson Harper, Jameela Jamilet créateur Mike Schur. Danson a également invité ses compagnons de casting du prochain Monsieur le maire, comprenant Holly Hunter, Bobby Moynahan, Kyla Kennedy, Vella Lovell, Mike Cabellon et créateurs Robert Carlock et Tina Fey.

L’événement comportera également une apparition spéciale de l’épouse de Danson, Mary Steenburgen, de même que Phil Donahue et Marlo Thomas alors qu’ils discutent des «secrets d’un mariage heureux et durable».

L’événement fait partie d’une série en cours, Et les amis du travail, hébergé sur HouseSeats.live, une plateforme d’événements virtuels fondée par l’équipe de mari et femme Ben Blacker et Julie Lacouture qui a recueilli plus de 400 000 $ pour une œuvre de bienfaisance. Et les amis du travail a été créé par Blacker avec Marc Evan Jackson (Le bon endroit, Brooklyn Nine-Nine), et produit par Blacker, Jackson et Lacouture. Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’événement ici.

