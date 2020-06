Technologie d’appareil photo brevetée par Samsung qui prendra des photos comme jamais auparavant

Vous n’avez pas besoin de suivre de près l’industrie des smartphones pour savoir que les caméras prennent lentement le dessus sur nos combinés. Les modules de caméras augmentent à mesure que le nombre de capteurs augmente et les gens commencent à se demander: «Jusqu’où cela ira-t-il?»

Eh bien, nous avons un aperçu de la direction que Samsung envisage d’aller, du moins en ce qui concerne les brevets. Le brevet en question était repéré par LetsGoDigital et se réfère à un système de caméras qui peut avoir jusqu’à 6 caméras individuelles.

Si votre esprit a sauté sur le Nokia 9 et son réseau de 5 caméras, qui s’est finalement avéré infructueux, ne vous inquiétez pas, Samsung va dans une direction totalement différente. La nouvelle astuce que Samsung a brevetée est que chaque caméra pourra s’incliner sur deux axes: un vertical et un horizontal.

Les caméras peuvent être combinées dans différentes baies, d’une caméra à 3 caméras jusqu’à une caméra à 6 caméras (probablement en fonction de la qualité du modèle). Les caméras inclinables peuvent être contrôlées via l’application Appareil photo, permettant aux utilisateurs d’ajuster la largeur et la hauteur de l’image. Fondamentalement, vous pourrez cadrer votre photo comme vous le souhaitez sans avoir à bouger.

Image montrant la zone que chaque caméra capture et comment elles se chevauchent

Bien sûr, une fois les images prises, le téléphone devra faire un peu de magie informatique pour combiner les données de tous les capteurs en une seule image.

Cependant, la matrice ne peut pas être utilisée uniquement pour des images super ultra-larges. Le brevet montre également que les caméras peuvent être inclinées vers l’intérieur, ce qui entraînera ce que Samsung appelle pano-Bokeh. Le Pano-Bokeh est essentiellement une prise de vue panoramique dans laquelle l’arrière-plan a l’effet bokeh appliqué tandis que le sujet au premier plan est net.

Les caméras sont inclinées vers l’extérieur et vers l’intérieur, selon la photo que vous prenez

Les caméras incluses dans la matrice ne doivent pas nécessairement être les mêmes non plus, explique le brevet plus en détail. Les capteurs peuvent avoir différentes tailles et les lentilles différentes longueurs focales. Par exemple, une matrice de 5 caméras peut avoir quatre caméras grand angle et une caméra téléobjectif.

Combinaisons d’objectifs possibles en fonction de la taille du réseau (W est grand angle, T est téléobjectif) C’est une très bonne chose car cela signifie que nous n’aurons pas à sacrifier les fonctionnalités auxquelles nous sommes déjà habitués pour obtenir ces fantastiques caméras inclinables.

Cette technologie ne semble pas être quelque chose de trop là-bas, il est donc très possible que nous voyons des appareils qui l’utilisent dans quelques années.