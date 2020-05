Techland publie une déclaration sur les problèmes récents de Dying Light 2

Techland a décidé de traiter les questions soulevées hier en disant que Lumière mourante 2Le développement est actuellement un gâchis total. Au cas où vous ne seriez pas rattrapé, hier, nous avons couvert un rapport d’un site Web polonais qui a parlé avec des membres du personnel et d’autres sources disant que le développement du jeu était essentiellement dans le chaos. En réponse, la société a publié une brève déclaration aux médias au sujet des choses mentionnées dans l’article ce matin. Voici ce que nous avons reçu.

Chez Techland, nous travaillons en équipe et nous grandissons en équipe. Nous sommes fiers que plusieurs de nos employés aient choisi d’être avec nous pendant des années. L’article mentionné contient diverses opinions – à la fois de nos employés et de sources anonymes. Chaque opinion compte pour nous, nous analysons donc attentivement tous les sujets soulevés. Quand cela vient à Lumière mourante 2 – le développement avance selon notre calendrier interne révisé en début d’année.

La société a également pris le temps sur Twitter de répondre brièvement à une rumeur rejetée par la plupart d’entre nous, dans laquelle ils refusée l’entreprise avait été achetée par une autre plus grande entreprise comme Microsoft. Les rumeurs sur ce qui se passe à Techland durent depuis quelques mois maintenant et ont vraiment pris de l’ampleur après avoir retardé Lumière mourante 2 de sa sortie ce printemps jusqu’à ce qui pourrait finir par être l’année prochaine après la parution des problèmes COVID-19. L’article ci-dessus ne leur a pas rendu service car il semblait que le jeu avait peu ou pas de sens et semblait être sur le point d’être dans ce que l’industrie appelle affectueusement Development Hell. Nous garderons un œil sur les choses et verrons comment tout cela progresse à partir d’ici, mais la réalité est que personne ne va sur le dossier au-delà d’être une source anonyme pour donner plus de crédibilité aux informations, nous ne saurons pas de quel côté est le bon Pendant des mois.

