Tech Titans échange des barbes sur la collecte de données

Nous avons un combat Big Tech entre nos mains, avec Apple et Facebook échangeant des barbes sur les pratiques de collecte de données de chaque entreprise.

Apple a lancé jeudi la guerre des mots avec une lettre ouverte aux organisations à but non lucratif telles que l’Electronic Frontier Foundation et Human Rights Watch. Apple a déchiré Facebook pour avoir adopté une «approche très différente» de la façon dont il traite les données, critiquant le réseau social pour avoir vendu des informations utilisateur à des tiers.

« Les dirigeants de Facebook ont ​​clairement indiqué que leur intention était de collecter autant de données que possible sur les produits propriétaires et tiers pour développer et monétiser les profils détaillés de leurs utilisateurs, et ce mépris de la confidentialité des utilisateurs continue de s’étendre pour inclure davantage de leurs produits », A déclaré Jane Horvath, directrice principale d’Apple.

Apple, d’autre part, estime que «la confidentialité est un droit humain fondamental», a déclaré Horvath, tout en ajoutant que la société prévoit toujours de déployer une fonctionnalité l’année prochaine qui oblige les développeurs à demander l’autorisation lors du suivi des données utilisateur sur plusieurs applications et sites Web.

Facebook a riposté peu de temps après, affirmant que la récente poussée de confidentialité d’Apple était vraiment une tentative grossière de gagner plus d’argent.

« La vérité est qu’Apple a étendu ses activités à la publicité et, grâce à ses prochains changements iOS 14, tente de déplacer Internet gratuit vers des applications et des services payants dont ils tirent profit », a déclaré Facebook dans un communiqué. «En conséquence, ils utilisent leur position dominante sur le marché pour préférer eux-mêmes leur propre collecte de données tout en rendant presque impossible pour leurs concurrents d’utiliser les mêmes données. Ils prétendent que c’est une question de confidentialité, mais c’est une question de profit. »

Ce n’est pas non plus la première fois qu’Apple et Facebook s’affrontent. Il y a quelques mois à peine, Facebook a critiqué Apple pour sa gestion de l’App Store, après qu’Apple ait obligé Facebook à supprimer plusieurs jeux de son application Gaming avant de l’approuver.

«Malheureusement, nous avons dû supprimer entièrement la fonctionnalité de jeu afin d’obtenir l’approbation d’Apple sur l’application autonome Facebook Gaming – ce qui signifie que les utilisateurs iOS ont une expérience inférieure à ceux qui utilisent Android», a déclaré Sheryl Sandberg, COO de Facebook, dans un communiqué à The Verge en août. «Nous restons concentrés sur la création de communautés pour les plus de 380 millions de personnes qui jouent à des jeux sur Facebook chaque mois, que Apple le permette ou non dans une application autonome.»

Le dernier bœuf Facebook-Apple intervient alors que les régulateurs fédéraux évaluent une affaire antitrust contre le réseau social. Pour en savoir plus sur cette histoire, consultez le dernier épisode de Tech Talk sur Wrap Pro en cliquant ici.