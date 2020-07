Tech : 5G vs 4G, quelle est la différence?

Quelles sont les différences réelles entre la technologie de réseau cellulaire 4G et la nouvelle 5G, qui gagne du terrain depuis 2019? La 5G est plus récente, elle doit donc être meilleure que la 4G, non? C’est bien le cas, mais comment et quelles sont les spécificités? Découvrons-le.

La 5G est plus rapide et plus fiable que la 4G

La norme 5G pour les réseaux cellulaires permet de transmettre de plus grandes quantités de données par rapport à la 4G. Les données sont envoyées et reçues plus rapidement, et l’ensemble du processus est également plus fiable.La raison des vitesses plus rapides de la 5G est son utilisation d’une technologie radio plus avancée et le fait qu’elle utilise de nouvelles fréquences radio plus élevées qui sont moins susceptibles de faire face aux interférences de Autres appareils. Et tandis que la latence de transmission des données 4G peut atteindre 30 millisecondes, la latence de la 5G sera bien inférieure à 10 millisecondes et peut être presque 0 dans des conditions parfaites.

Les vitesses varient cependant en fonction de l’emplacement, du trafic réseau, du nombre de tours de cellules 5G et d’autres facteurs. Alors que les réseaux 5G plus rapides sont susceptibles de battre les vitesses 4G de 10 fois ou plus, et à l’avenir, pourraient même être des centaines de fois plus rapides, en réalité, l’utilisateur moyen aura accès à des numéros plus raisonnables que ceux-ci. Quoi qu’il en soit, ils seront toujours impressionnants par rapport aux vitesses 4G.

Nous avons récemment testé le réseau 5G de Verizon à New York, si cela vous intéresse – voir nos résultats ici. Alors que la 4G peut perdre sa stabilité pendant les heures de trafic intense, la 5G serait capable de gérer un nombre beaucoup plus élevé d'utilisateurs et d'appareils connectés simultanément – jusqu'à un million par 0,38 mile carré contre environ 2 000 dans le cas de la 4G. Cela signifie également que la 5G est bien à l'épreuve du temps, car il y aura probablement un grand nombre d'appareils connectés à Internet par maison en moyenne dans les années à venir, tels que des haut-parleurs intelligents.