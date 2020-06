Team USA : le documentaire choc sur les gymnastes de haut niveau débarque sur Netflix

Le géant américain des plateformes de streaming vient d’annoncer la sortie de Team USA prévue pour le 24 juin prochain.

Netflix ouvre régulièrement des dossiers et met en lumière de nombreux scandales, mais cette fois-ci, la plateforme s’attaque au monde cruel de la gymnastique professionnelle avec ce nouveau long métrage.

Team USA : Scandale dans le monde de la gymnastique

Ce documentaire choc, révèle le sombre revers de la médaille de ces gymnastes abusées sexuellement durant leur courte carrière.

Bonni Cohen et Jon Shenk ont réalisés là une enquête édifiante concernant les abus sexuels qui ont touché des sportives de haut niveau.

Un film choquant mais dans le but d’alerter les téléspectateurs sur ce qu’endurent ces gymnastes professionnelles. On y suit les journalistes de l’IndyStar au moment où ils révèlent comment la culture du mensonge et de la cruauté s’est enracinée dans l’élite de la gymnastique.

Ce film révèle également que la gymnastique aux États-Unis protège les entraîneurs accusés d’abus comme c’est le cas de l’affaire Larry Nassar, médecin de l’équipe féminine de l’USAG, qui avait abusé des athlètes pendant plus de vingt ans.

Les réalisateurs ont également décidé de montrer dans ce documentaire le combat que mène seul un avocat contre les institutions, sans oublier de montrer le combat que mènent aussi ces courageuses femmes qui ont refusé de se taire.

C’est un long métrage à ne pas rater pour comprendre la souffrance de ces jeunes femmes brisées mais qui continuent à se battre pour leur passion.