Team Liquid remporte la Free Fire Continental Series Americas 2020

in

Image via Garena

Team Liquid a remporté la Free Fire Continental Series (FFCS) Americas 2020 après une formidable performance aujourd’hui. Ils ont empoché 80 000 $ du prize pool de 300 000 $.

Le FFCS a été introduit plus tôt cette année en remplacement de la série Free Fire World. Il y a trois séries continentales régionales jouées dans les Amériques, la région EMEA et l’Asie. Chacun a une cagnotte de 300000 $ et est joué en ligne en raison de la pandémie de coronavirus.

Liquid a réussi de justesse à remporter la Continental Series après avoir chuté à la huitième place lors du dernier match. Ils étaient suivis de près par SS Esports et Santos Hotforex. Alors que SS Esports tombait tôt dans le match, Santos Hotforex a remporté le dernier match sur Kalahari avec 14 attaques décisives.

Cela a propulsé Santos Hotforex à 151 points dans les classements, à égalité avec Liquid. Mais Liquid a remporté le match grâce à un meilleur placement moyen.

Voici les résultats globaux du FFCS Americas 2020:

ÉquipePointsTue1.Team Liquid151 362.Santos Hotforex151383.SS Esports136394.paiN Gaming121305.Flamengo B4110266.Vivo Keyd103247.Red Kalunga74Seven8.Arctic Gaming70Nine9.Cruzeiro691510.Ignis Esports48Seven11.Savage Esports.

Le FFCS Asia débutera le 29 novembre à 1h du matin CT. Le FFCS EMEA, quant à lui, commencera à 10h CT.