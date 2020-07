Team Liquid remplacerait Nitr0 par Grim

in

Nicholas «nitr0» Cannella a quitté Team Liquid’s CS: GO liste, selon un rapport de Jarek «DeKay» Lewis.

Le joueur de 24 ans aurait mis fin à son séjour de cinq ans et demi avec Liquid en raison de discussions en équipe sur son remplaçant, a déclaré une source à DeKay. Le nouveau venu, Michael « Grim » Wince, qui joue pour Triumph Gaming, est sur le point de remplacer nitr0, et Team Liquid l’a déjà confirmé à RushB.

«Nous pouvons confirmer que Grim débutera pour Team Liquid à DreamHack le week-end prochain», a déclaré Team Liquid. Nitr0 a également tweeté: « Jusqu’à la prochaine fois, mes amis. »

Jusqu’à la prochaine fois, mes amis. – Nick Cannella (@ nitr0) 29 juillet 2020

Nitr0 a joué plusieurs rôles au cours de son séjour avec Team Liquid. Il a rejoint en janvier 2015 en tant que parfumeur d’entrée, mais a vraiment aidé l’équipe lorsqu’il est devenu le leader du jeu en 2017 et est devenu leur principal AWPer en 2018. Nitr0 a conduit l’équipe à plusieurs victoires de tournois l’année dernière, y compris IEM Sydney, DreamHack Masters Dallas, les finales de la saison neuf de l’ESL Pro League et l’ESL Cologne, qui a aidé Team Liquid à remporter la deuxième saison d’Intel Grand Slam et son prix d’un million de dollars.

Grim joue professionnellement depuis 2017, apparaissant principalement dans des tournois nord-américains de niveau deux. Le joueur de 19 ans, cependant, a eu une belle course lors de tournois récents, tels que cs_summit six, le deuxième tournoi de classement régional majeur (RMR) de l’année et le qualificatif pour DreamHack Open Summer North America. Grim renforce une note moyenne de 1,36 au cours des trois derniers mois, selon les statistiques de HLTV.

Team Liquid n’a remporté qu’un seul CS: GO cette année – ESL Pro League saison 11 Amérique du Nord en avril – et est la huitième meilleure équipe du monde, selon HLTV. Team Liquid est en tête du classement régional majeur de l’Amérique du Nord pour l’ESL One Rio Major en novembre, mais perdrait 20% des points avec un changement de liste.

Partager : Tweet