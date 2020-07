Team Liquid élimine Cloud9 lors de la semaine 7 de LCS Summer Split

Team Liquid soutient Jo «CoreJJ» Blitzcrank de Yong-in a remporté la journée dans un match bizarrement rédigé. Liquid a battu Cloud9 aujourd’hui, à égalité pour la première place du 2020 League of Legends Summer Split.

L’agression caractéristique de Cloud9 en début de partie, largement pilotée par le jungler William «Blaber» Huang sur Hecarim, est sortie en force contre Liquid. Bien qu’il y soit préparé, comme chaque équipe doit l’être, l’entraîneur-chef de Liquid Joshua «Jatt» Leesman a admis à Dot Esports que le début du match n’était pas bon de la part de son équipe, mais il savait également que le Blitzcrank de CoreJJ était une condition de victoire dès la sortie de la porte.

« Le début du match s’est vraiment mal passé », a déclaré Jatt. «Nous avions des ganks dans la voie du bas qui ne leur donnaient pas trop d’effet, notre contre-choix Mordekaiser n’a pas bien fait dans la voie, la composition globale de notre équipe avait tout un tas de dégâts magiques, donc prendre du retard est en fait vraiment dangereux, mais à à la fin de la journée, nous avons eu Blitzcrank. Quand nous sommes sortis de la sélection des champions, le plan était essentiellement de «jouer autour de Blitz». Si nous pouvons obtenir des crochets, nous pouvons gagner. »

Après avoir résisté à la tempête du début du jeu de Cloud9, Liquid a profité de chaque crochet de CoreJJ et a fait payer à ses adversaires pour chaque erreur commise. Ils n’ont pas construit assez de résistance magique contre Mordekaiser et Syndra, et n’ont pas interdit à Blitzcrank de ronger les boucliers lors de la rédaction d’une composition comprenant Shen, Sett et Lux.

Liquid a maintenant battu toutes les autres équipes des LCS, un exploit que seul Cloud9 pouvait auparavant se vanter. Avec des places en séries éliminatoires scellées et un classement de plus en plus probable dans la fourchette supérieure, ils ont également des horaires relativement faciles le reste du temps, les deux n’ayant à jouer au TSM que dans la mesure où les équipes de l’échelon supérieur vont.

