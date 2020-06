TCL brevète un téléphone élégant avec caméra intégrée

Nous avons vu des brevets de marques chinoises suggérant que des smartphones avec des caméras selfie à l’écran arrivent cette année. Plus récemment, un Huawei brevet a montré que la société peut travailler sur un téléphone similaire à son Huawei Mate 30 Pro, sans boutons physiques et caméra selfie sous-affichage.Un nouveau brevet déposé par un autre géant chinois, TCL, fin décembre 2019, a été rendu public aujourd’hui. Grâce à LetsGoDigital, nous pouvons voir que TCL est également dans les œuvres d’un smartphone qui pourrait être sa première prise sur la nouvelle tendance de la technologie des smartphones.

Tout écran, pas d’encoche

Sur les photos de brevet, l’avant du téléphone présente des bords symétriques et minimaux et des coins arrondis, sans encoches ni caméras contextuelles. Un capteur d’empreintes digitales, tout comme la caméra selfie, est également susceptible d’être intégré à l’écran.

Coins arrondis, pas de boutons

De même que le smartphone dans le brevet Huawei mentionné précédemment, celui-ci n’aura pas de boutons, et les utilisateurs devront plutôt se fier aux gestes.

Vue de dessus et de dessous du téléphone.

Le haut du téléphone montre qu’il n’y a pas de touche d’alimentation, ni de prise casque. En bas, nous avons un port USB Type-C standard, un seul haut-parleur à déclenchement par le bas et un plateau pour carte SIM.

Quad caméra avec double flash LED

À l’arrière du téléphone se trouvent soit 6 modules de caméra, soit, plus probablement, 4 caméras avec double flash LED. À l’époque, il semble que TCL envisageait d’organiser les caméras horizontalement plutôt que verticalement, avec seulement deux des quatre étant jumelées dans un module en forme de pilule.

Nous devons encore voir si TCL est parmi les premiers à introduire un smartphone grand public avec une caméra intégrée cette année. La société est connue pour avoir commercialisé des smartphones sous les marques Alcatel et BlackBerry, en plus de commercialiser des téléphones sous son propre nom TCL. Plus récemment, TCL a fait son très abordable Combinés TCL 10 Pro et TCL 10L disponibles aux États-Unis.