Taylor Swift demande la suppression des monuments «célébrant les personnages historiques racistes»

Un film le plus regardé au cours de son premier week-end et toujours dans le Top 10 aujourd’hui, le plus récent original de Netflix, le Derniers jours du crime américain, est le dernier récipiendaire de la rare cote de 0% sur les tomates pourries.

Basé sur le roman graphique populaire de 2009, Les derniers jours du crime américain raconte l’histoire d’un groupe de criminels qui «commettent le braquage du siècle et le dernier crime de l’histoire américaine» avant que le gouvernement ne diffuse un signal de contrôle mental supprimant la capacité des gens à enfreindre la loi. Le roman graphique de science-fiction est connu pour sa violence horrible, sa nudité gratuite et son ton de crime noir.

Le film est resté fidèle à cette vision, mais pour les critiques, ce sont malheureusement les pires qualités du film.

Brian Tallerico, de RogerEbert.com, a écrit: «ce n’est pas souvent que l’on voit un film aussi vil, laid et profondément incompétent» que le film d’Olivier Megaton.

le New York Post«Johnny Oleksinski a déclaré que le film avait« des visuels et des séquences d’action stupides qui vous font manquer Michael Bay ».

David Ehrlich, d’IndieWire, a attribué au film un D-, l’appelant «un slog braindead qui se démène comme la balle zombifiée du film de braquage qu’il veut être», ajoutant qu’il est «tellement mauvais qu’il devrait être illégal».

Les examens rigoureux se sont poursuivis Pierre roulante, Vautour, et Le Hollywood Reporter. Les critiques de chaque publication ont dénoncé le mauvais timing du film, étant donné les protestations mondiales contre le meurtre injuste de George Floyd.

VariétéPeter Debruge a déclaré que, compte tenu des représentations du film sur la brutalité policière, « il est difficile d’imaginer un film plus adapté au moment. »

Megaton n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les avis. Mais de telles réponses pourraient être décourageantes pour les nombreuses personnes qui ont consacré du temps à la scénographie, à la production et au montage du film.

Ils pourraient se consoler dans les mots du cerveau de Tchernobyl, Craig Mazin, qui a déclaré L’école de cinéma rejette en 2012: «Je n’écris pas de films pour les critiques; J’écris des films pour le public. «

Tu peux regarder Les derniers jours du crime américain sur Netflix maintenant et décidez par vous-même s’il mérite un zéro.