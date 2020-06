Tata Sierra, Mahindra Scorpio et Mitsubishi Pajero intégrés dans un seul SUV!

Voici un VUS qui est en fait une fusion de trois VUS populaires, dont Tata Sierra, Mahindra Scorpio et Mitsubishi Pajero.

Tata Sierra est l’un des VUS les plus populaires jusqu’à ce jour et a toujours un énorme fan. Il était bien en avance sur son temps, surtout dans un avatar à trois portes. C’est pourquoi ce n’était pas un bon vendeur à cette époque. De même, nous avons le Mitsubishi Pajero qui a un énorme fan suite à son apparence brute et monstrueuse.

Vous ne pouvez pas acheter le Pajero maintenant car il n’a reçu aucune mise à niveau BS6. Un autre SUV qui a un énorme fan depuis les 10-15 dernières années est le Mahindra Scorpio. À votre goût, voici un SUV qui a des éléments de ces trois SUV afin que vous puissiez techniquement avoir le meilleur de tous.

Il s’agit donc de la fusion de Mahindra Scorpio, Tata Sierra et Mitsubishi Pajero. On dirait que les pièces de ces VUS sont utilisées pour en construire un nouveau. De l’avant, il y a l’ancienne calandre Scorpion avec pare-chocs et phares similaires. Cette nuance de couleur bicolore a été utilisée sur l’ancien Pajero et c’est une grande référence.

De plus, de côté, il ressemble à un Pajero avec des panneaux de porte similaires. Même la ligne de toit est similaire à celle de Pajero. Cependant, si vous regardez de très près, vous pouvez voir des notes de Tata Sierra. La conception à trois portes, le capot et la hauteur du SUV sont de purs indices qui sous-tendent le Tata Sierra.

Cependant, il n’y a aucune confirmation quant à quelle voiture se trouve sous cette modification. Ressemble à Sierra mais il est en fait nouvellement construit. La voiture est immatriculée au Kerala qui est le centre de modification de notre pays. Pour cette raison, le gouvernement du Kerala est devenu plus strict concernant les modifications illégales apportées aux voitures et aux vélos.

Peut-être que ce SUV modifié est une pièce maîtresse ou juste pour une utilisation locale. Pour même conduire une voiture à grande vitesse, elle doit être parfaitement conçue avec le plus grand soin. Nous sommes sûrs que cette voiture n’a peut-être pas subi de tests appropriés.