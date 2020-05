Tata Nexon EV offrira bientôt plus de gamme; Aussi pour les clients existants

Les rapports confirment que Tata va bientôt proposer une légère mise à jour pour Nexon EV, ce qui devrait également augmenter l’autonomie.

Dans une récente interview à une publication, Tata Motors a confirmé qu’ils continueront à mettre à jour leur gamme dans un mois ou deux. Cela garantira que toutes les voitures restent à jour et en plus, il y a beaucoup de choix pour les acheteurs. Les rapports suggèrent maintenant que cela sera également applicable à Nexon EV, qui recevra une mise à jour.

À l’heure actuelle, le Nexon EV offre une autonomie de conduite revendiquée de 312 km. Les rapports indiquent que bientôt, Tata va donner une mise à jour de type OTA à l’EV qui augmentera sa portée d’une petite différence. Parallèlement à cela, il y aura également une mise à niveau des performances, qui est susceptible d’augmenter la puissance et, éventuellement, d’offrir un nouveau mode de conduite.

Nous ne savons pas si l’augmentation des performances est nécessaire, mais une plus grande autonomie de conduite est la bienvenue tous les jours. Tata Nexon EV, dans ses conditions de conduite réelles, offre près de 230 à 240 km de conduite. Cela peut être réduit ou augmenté, en fonction de votre conduite également. Actuellement, il existe trois VUS électriques en Inde, parmi lesquels Nexon est le moins cher et offre la gamme la plus basse.

Nexon EV obtient un moteur électrique de 30,2 kWh avec une batterie au lithium-ion IP67. Le moteur est capable de produire 129 PS et jusqu’à 245 Nm de couple de pointe, avec une transmission à une seule vitesse. Le couple reste différent pour les modes de conduite Drive et Sport, ce dernier obtenant une augmentation de 60% jusqu’à 245 Nm.

Avec l’aide d’un chargeur domestique AC standard, vous pouvez charger le Nexon en 6-8 heures. Si vous utilisez un chargeur public, la voiture prendra 50% minutes pour charger jusqu’à 80%. Il existe de nombreux chargeurs rapides publics disponibles dans les grandes métropoles. Cependant, cela prendra une certaine somme d’argent à facturer.

Les fonctionnalités à bord du Nexon EV incluent la fonction Hill Assist et Descent, le toit ouvrant électrique, la régénération de l’énergie de freinage, la console d’instruments semi-numérique, les capteurs de stationnement arrière avec une caméra, les deux airbags frontaux, les essuie-glaces à détecteur de pluie, les phares à LED et son indice de sécurité 5 étoiles. .