Tata Motors met fin à JTP Venture, et avec elle, plus de voitures JTP!

Tata Motors a annoncé la fin de l’aventure JTP avec Jayem Automotives et donc le Tiago JTP et Tigor JTP voient aussi la fin de la route. Peu de ventes et une situation critique du marché sont à l’origine de cette douloureuse disparition.

Les Tata Tigor et Tiago JTP, lorsqu’ils sont arrivés il y a environ deux ans, ont époustouflé tout le monde avec le colis qu’ils étaient. Nous avons vu très peu de voitures sur le marché indien qui offrent une superbe combinaison d’utilisation quotidienne et de performances passionnantes. Le plus gros facteur qui a fait des voitures Tata JTP un produit si prometteur était leur prix de la vignette étonnamment abordable qui a mis la performance entre les mains de beaucoup, certains qui n’en avaient aucune expérience auparavant.

Tata a maintenant abandonné le Tiago et le Tigor JTP en Inde et il n’y aura probablement plus de voitures JTP à l’avenir.

Malheureusement, comme la plupart des bonnes choses se terminent, Tata a maintenant mis fin au projet JTP, abandonnant ainsi le Tiago JTP et le Tigor JTP. Il n’y aura probablement plus de voitures JTP à l’avenir non plus. Ces voitures Tata JTP étaient le produit d’une joint-venture entre Tata Motors et Jayem Automotives. Bien que Tata Motors ait acquis sa participation de 50% dans JTSV (Jayem Tata Special Vehicles), la joint-venture qui a donné naissance à ces Tatas en vogue, Tata Motors a annoncé qu’il ne restait plus beaucoup de rentabilisation pour de telles entreprises, en particulier dans la situation actuelle.

Lisez-le dans leurs propres mots: «À la lumière de ce scénario en cours, Tata Motors et Jayem Automotives ont jugé prudent de mettre fin à cette entreprise. L’industrie des voitures particulières a connu un exercice difficile 19-20, aggravé par un changement obligatoire des réglementations et la pandémie actuelle de COVID-19, qui a eu un impact sur la demande dans cette catégorie de véhicules de niche. » Nous n’avons que l’économie et un certain virus à blâmer pour avoir enlevé du plaisir à conduire des voitures, et bien sûr, les émissions de BS6 aussi.

Pour vous donner un résumé, le Tata Tiago JTP et le Tigor JTP étaient propulsés par un moteur turbo essence de 1,2 L qui produisait 114 ch de puissance et 150 Nm de couple. Ce moteur était dérivé du Nexon mais produisait 4PS de plus dans les voitures JTP. Le couple était plafonné à 150 Nm, mais parce que les voitures JTP étaient beaucoup plus petites et plus légères que la Nexon, elles ont vraiment atteint leur objectif lorsque vous avez goupillé l’accélérateur. Non seulement leurs performances en ligne droite étaient incroyables, mais une hauteur de caisse réduite, des amortisseurs réajustés et des roues plus grandes signifiaient que cela se passait plutôt bien dans les virages.

Tata a toutefois veillé à ce que les propriétaires actuels de JTP obtiennent un soutien continu pour leurs machines bien-aimées. Cela ne devrait pas être un gros problème pour Tata, car les voitures JTP étaient basées sur des plates-formes partagées avec des voitures ordinaires et même les moteurs proviennent de plus grandes Tatas. Alors qu’il y en avait beaucoup qui espéraient plus de voitures JTP comme l’Altroz ​​JTP ou le Nexon JTP, c’est dommage que le monde ne verra jamais les itérations JTP de ces véhicules. Les propriétaires actuels de voitures JTP seront certainement regardés avec beaucoup d’envie à partir de maintenant.