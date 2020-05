Tata Hornbill (HBX) EV pour remplacer Nexon EV comme EV moins cher en Inde

Tata va lancer le micro SUV Hornbill (HBX) en Inde cette année, suivi également d’une version électrique.

Tata a de bonnes voitures alignées pour cette année, à commencer par le micro SUV Gravitas, Hornbill (HBX), Harrier Petrol et Altroz ​​Turbo. Tous sont attendus avec impatience car ils pourraient être les modificateurs de jeu dans leur segment respectif. Ensuite, deux véhicules électriques sont également prévus dans un avenir proche.

Après avoir vu un bon départ pour le Nexon EV, Tata a révélé qu’il avait également prévu à l’avenir l’Altroz ​​EV et le Hornbill EV. La version électrique de l’Altroz ​​a été dévoilée au Salon de Genève l’année dernière. Les deux seront moins chers que le Nexon EV, dont le prix est actuellement de Rs 13,99 Lakhs à Rs 15,99 Lakhs (ex-showroom).

Le Tata Hornbill (HBX) EV pourrait en fait être le véhicule électrique le plus abordable de l’Inde. Parlant de l’Altroz ​​EV, Tata a confirmé qu’il pourrait être vendu autour de Rs 10 Lakhs, peut-être en dessous. Le Hornbill EV sera donc plus abordable car nous pourrions envisager une gamme de prix possible de Rs 7 Lakhs.

Nexon EV obtient un moteur électrique de 30,2 kWh, qui devrait également être fourni avec l’Altroz ​​EV. Cependant, le Hornbill EV obtiendrait un moteur plus petit avec une batterie lithium-ion plus petite, pour économiser les coûts. Alors que le Nexon EV offre une autonomie de 312 km comme revendiqué, le HBX EV pourrait offrir environ 230-250 km.

La technologie et les niveaux de qualité seront exactement les mêmes que ceux du Nexon EV. Seules les spécifications de la batterie, les valeurs de puissance et la portée seront affectées. Alors que le Nexon EV produit 129 ch et 260 Nm de couple de pointe, le Tata Hornbill EV pourrait produire environ 100 ch. Les autres fonctions du groupe motopropulseur électronique devraient également être les mêmes.

Pendant ce temps, d’autres fabricants comme Hyundai et Maruti travaillent également vers des véhicules électriques abordables. Hyundai a lancé le premier SUV électrique indien, Kona, qui a reçu une réponse tiède. Le troisième SUV électrique que nous avons est le MG ZS EV qui est placé entre Nexon et Kona.