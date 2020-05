Tata Hexa Facelift rendu avec le fascia avant de Tata Harrier

Voici un rendu numérique de Tata Hexa Facelift dont la partie avant est complètement inspirée du Harrier. Pensez-vous que cela semble bon?

Tata a temporairement arrêté Hexa en Inde en raison des normes d’émission BS6. À l’Auto Expo 2020, le constructeur a présenté Hexa Safari Edition, un modèle légèrement différent du modèle actuel. Avec quelques ajustements cosmétiques et probablement un lifting, Tata va le relancer vers la fin de cette année.

Voici un rendu numérique du lifting de Tata Hexa et à quoi il ressemblerait. Toutes les nouvelles voitures Tata sont livrées avec le langage de conception Impact 2.0, y compris Harrier et Altroz. Le rendu nous montre à quoi ressemblerait le lifting Hexa s’il était inspiré du Harrier. La partie avant semble être identique au SUV.

Il y a la grille de sourire d’humanité avec des DRL LED élégants flanquant des deux côtés. Sur le pare-chocs avant modifié, vous obtenez les phares au lieu de gros blocs enveloppants sur le précédent. Ensuite, il y a des roues en alliage de 19 pouces plus grandes qui ont l’air volumineuses. Fait intéressant, Tata en offrait un auparavant, mais il a rapidement été remplacé par de plus petites roues de 17 pouces.

Revenant au BS6 Hexa, il pourrait éventuellement continuer avec son même moteur diesel 2.2 Varicor. Le moteur était bon pour 154 ch et 400 Nm de couple maximal, tout en étant accouplé à un MT à 6 vitesses et à un AT à 6 vitesses. Les variantes manuelles avaient une option de configuration à traction arrière (RWD) ou AWD, tandis que les variantes AT n’étaient fournies qu’avec RWD.

Des changements autres qu’un moteur BS6 pourraient inclure un nouveau système d’infodivertissement à écran tactile, une cabine mise à jour, des phares de projecteur puissants, des feux de jour à DEL et enfin de nouveaux alliages. Hexa est peut-être la voiture la plus obsolète de la gamme Tata, mais elle a un grand fan de personnes qui ont ignoré les fonctionnalités mais qui ont vécu l’expérience de conduite.

Le prix Hexa était de Rs 13,7 lakhs à Rs 19,27 Lakhs (Ex-showroom). Tata pourrait ne pas offrir toutes les variantes comme précédemment, mais plutôt une ou deux. De cette façon, les prix seront également plus bas que précédemment et ce serait une meilleure proposition. Les concurrents seront les mêmes que précédemment, notamment Toyota Innova Crysta, MG Hector et Mahindra XUV500.