Tata fait une fouille effrontée à la cote de sécurité mondiale NCAP de Maruti S-Presso!

La Maruti Suzuki S-Presso a obtenu une cote de sécurité choquante de 0 étoiles au Global NCAP et Tata Motors a ainsi profité de l’occasion pour fouiller chez Maruti Suzuki avec un message sur Twitter. Continuez à lire pour découvrir ce que c’était!

Les récents résultats des tests de sécurité pour quelques voitures fabriquées en Inde, menés par Global NCAP, se sont révélés choquants. Alors que la Kia Seltos et la Hyundai Grand i10 Nios ont respectivement obtenu une cote de sécurité 3 étoiles et 2 étoiles, Maruti Suzuki s’est particulièrement démarquée encore plus en obtenant 0 étoiles pour le S-Presso. C’est particulièrement décevant étant donné que la S-Presso est une voiture assez populaire auprès des masses. Tata Motors a donc profité de l’occasion pour fouiller chez Maruti Suzuki avec un post sur Twitter disant «Nous ne cassons pas aussi facilement» avec l’image d’une tasse de «café» cassée.

Bien que Tata Motors soit particulièrement effronté de publier une telle chose sur les réseaux sociaux, ce n’est pas la première fois qu’ils se penchent sur un autre fabricant sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, Tata a même fouillé la nouvelle Hyundai i20 avec la berline haut de gamme Altroz. Les responsables des médias sociaux de Tata savent sûrement comment fidéliser leur public. Quoi qu’il en soit, pour en venir à ce point particulier, le Maruti Suzuki S-Presso n’est peut-être pas un rival direct du Tata Tiago, mais leurs prix se chevauchent dans le segment des berlines d’entrée de gamme.

Maruti Suzuki S-Presso obtient une cote de sécurité choquante de 0 étoiles aux crash tests Global NCAP.

Le Tata Tiago a en effet obtenu une cote de sécurité 4 étoiles de Global NCAP et se trouve au bon endroit pour effectuer cette fouille sur le S-Presso. Nous espérons que Maruti Suzuki en prendra note et améliorera leurs normes de sécurité. Quant à Tata Motors, avec Mahindra et Mahindra, ont été la référence dans l’établissement de normes de sécurité pour les voitures en Inde. Plus tôt cette année, le Tata Altroz ​​et le Tata Nexon ont tous deux obtenu une cote de sécurité 5 étoiles de Global NCAP et c’est une réalisation remarquable pour un fabricant local. Même Mahindra a obtenu une cote de sécurité 5 étoiles de Global NCAP pour le XUV300.

Maruti Suzuki n’a que la Vitara Brezza avec une cote de sécurité 4 étoiles de Global NCAP, la voiture la plus sûre de sa gamme. Il est particulièrement important pour le S-Presso de récupérer du terrain ici, car il est censé être une offre de marché de masse, censée être destinée à un public plus jeune. La carrosserie du S-Presso a été jugée instable lorsqu’elle s’est écrasée à une vitesse de seulement 64 km / h, le S-Presso de base n’étant équipé que d’un airbag côté conducteur. Les ceintures de sécurité manquent également de prétensionneurs sur la garniture de base et l’occupant central arrière n’obtient pas de ceinture de sécurité à trois points.

Maruti Suzuki a répondu à ces résultats pour le S-Presso par le Global NCAP. Ils ont publié un avis public disant: «Le gouvernement indien a récemment augmenté la rigueur des normes d’essais de collision automobile et les a rendues identiques aux normes européennes. Tous les produits de la société sont entièrement conformes à ces normes mondiales et dûment testés et certifiés par le gouvernement indien. » Nous espérons que Maruti améliorera son jeu et enverra le S-Presso à Global NCAP pour un autre test et obtiendra de meilleurs résultats pour regagner la tranquillité d’esprit de leurs clients.