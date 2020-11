Tata fait un plongeon sur la prochaine Hyundai i20 avec l’Altroz!

Dans la perspective du lancement de la nouvelle Hyundai i20, Tata Motors a très intelligemment fouillé le prochain hayon avec l’Altroz ​​à l’occasion de l’Halloween. Nous attendons de voir si Hyundai répondra à cela de manière encore plus intelligente.

La Hyundai i20 est la première et originale berline haut de gamme du pays et elle est prête à faire son retour dans sa troisième génération le 6 novembre. Depuis lors, beaucoup plus de constructeurs ont rejoint le segment et l’Altroz ​​de Tata a été le plus récent ajout dans le segment des berlines haut de gamme. Alors que Hyundai se prépare pour le lancement de la nouvelle i20, Tata Motors a pensé que c’était le bon moment pour fouiller sur la nouvelle i20 à venir, et cela aussi à Halloween.

Voici Tata en train de fouiller la prochaine Hyundai i20 avec l’Altroz.

Ce n’est pas très souvent que nous trouvons des constructeurs automobiles se creusant les uns les autres ici en Inde. Il est cependant plus couramment utilisé sur les marchés internationaux comme outil de marketing. Vous devez être conscient de la célèbre guerre des panneaux d’affichage Audi vs BMW. C’est un peu différent car Tata Motors a fouillé la prochaine Hyundai i20 à travers une vidéo sur les réseaux sociaux. Le message disait: « Vous pouvez faire le tour 20 fois, mais c’est le plaisir que vous craquez. »

Dans ce tweet, Tata appelle intelligemment le nouveau i20 un truc tandis que l’Altroz ​​est le vrai régal, l’étalon-or. Il reste à voir si Hyundai propose une réponse à cela et si nous pouvons réellement avoir une guerre des médias sociaux, tout comme Audi et BMW l’ont fait sur les panneaux d’affichage. Lorsque Tata a lancé l’Altroz ​​plus tôt cette année, il a séduit tout le monde par son design époustouflant, ses intérieurs riches et ses bonnes manières sur la route. Malheureusement, Tata n’a pas tout à fait réussi à se démarquer avec l’Altroz ​​en termes de chiffres de vente.

Hyundai a déjà ouvert des réservations pour l’i20 de troisième génération pour un montant symbolique de Rs 21000.

Quant à la Hyundai i20, elle a affiché des chiffres de vente cohérents – juste derrière la Maruti Suzuki Baleno – même dans les derniers jours de son modèle de deuxième génération. Il s’agit d’un segment très crucial pour les constructeurs car il continue de croître en termes de volumes et Maruti Suzuki domine l’espace avec le Baleno. Tata a également réussi à attirer pas mal de clients dans ce segment, mais la concurrence est rude ici. Ce segment est également confronté à la concurrence de l’espace SUV sous-compact car les prix ont tendance à se chevaucher dans certains cas.

Hyundai a déjà ouvert des réservations pour l’i20 de troisième génération pour un montant symbolique de Rs 21000. Les acheteurs intéressés peuvent réserver la voiture via la plateforme de réservation en ligne officielle de la marque ou tout concessionnaire autorisé à travers le pays. La nouvelle i20 a été entièrement repensée à l’intérieur et à l’extérieur et sera également la berline la plus puissante de sa catégorie avec le nouveau moteur turbo-essence de 1,0 L. Ce sera également la première berline de ce segment à disposer d’une boîte de vitesses DCT. Prévu pour un lancement le 6 novembre, seuls les prix restent à connaître.