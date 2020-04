Tata développe-t-elle une nouvelle berline de moins de 4 mètres pour remplacer la Tigor?

De nouveaux rapports suggèrent que Tata développe une nouvelle berline de moins de 4 mètres. Cela signifie-t-il donc la fin de la route pour le Tigor?

Tata a été l’une des premières à entrer dans la berline de moins de 4 mètres avec l’Indigo CS. L’indigo a été un énorme succès à cette époque. Suivi par cela, Tata a lancé le Zest et maintenant, le Tigor. Comparé à Indigo, ces deux berlines n’ont pas si bien performé.

Maintenant, des rapports suggèrent que Tata Tigor pourrait en fait être remplacée par une toute nouvelle berline. Les chances sont qu’il pourrait obtenir un nouveau nom ou être une nouvelle génération de Tigor. On dit que Tata est actuellement en cours de développement et sa production prendra 1 à 2 ans.

Le plus gros changement à bord sera la plateforme. La nouvelle berline Tata sera construite sur la plateforme ALFA de la marque. Altroz ​​est basé sur cette plate-forme et sera donc la prochaine berline exécutive de Tata et le micro-SUV HBX.

Tata dit que la plate-forme ALFA peut être utilisée pour différents styles comme les voitures à hayon, les berlines, les VUS et les monospaces. La plate-forme est également flexible pour ajuster différents types de groupes motopropulseurs comme l’essence, le diesel, le moteur électrique et même hybride.

En voyant Tata avancer rapidement dans l’espace EV, il pourrait lancer une nouvelle berline de moins de 4 mètres propulsée par ICE avec cette plate-forme avec un EV. Cela pourrait être similaire au cas de Nexon et Nexon EV. Le rapport indique que la berline porte le nom de code interne de «Goshaq».

De plus, Tigor arrive vers la fin de son cycle de vie en Inde. Depuis 2017, la berline n’a reçu aucune mise à niveau majeure mais seulement quelques lifting. Dans ce cas, Tiago a reçu des lifting majeurs qui ont changé le style de la trappe dans une certaine mesure.

Une berline Tata de nouvelle génération avec toutes les cloches et les sifflets et la cote de sécurité élevée pourrait être un générateur de volume dans ce segment. À l’heure actuelle, Maruti Dzire est le leader du segment, suivi de Honda Amaze, Hyundai Aura / Xcent, Ford Aspire puis Tata Tigor.