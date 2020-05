Tata Altroz ​​Turbo sera le deuxième hayon le plus puissant d’Inde

Les rapports suggèrent que Tata Altroz ​​obtiendra réellement le moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,2 litre du Nexon.

Tata Altroz ​​obtient actuellement un moteur à essence de 1,2 litre et un moteur diesel de 1,5 litre, respectivement de Tiago et Nexon. Après cela, la trappe obtiendrait également un moteur turbo-essence plus puissant. Le moteur à essence turbo à trois cylindres de 1,2 litre de Nexon fera également son chemin sur Altroz, mais générant des chiffres de puissance inférieurs.

Tata Altroz ​​Turbo produira 102 BHP et 141 Nm de couple maximal. Le moteur sera accouplé à une boîte manuelle à 5 vitesses ou à un DCT à 7 vitesses. Il est possible qu’il soit proposé avec ces deux boîtes de vitesses. Le moteur à essence ordinaire produit 86 ch et 113 Nm de couple maximal. Le moteur diesel laisse sortir 90 BHP et 200 Nm de couple maximal.

Lire aussi: Tata Harrier Petrol pour être plus puissant que Seltos, Hector et Creta

Une fois que l’Altroz ​​Turbo sera lancé, il sera le deuxième hayon le plus puissant d’Inde. La première place est évidemment occupée par Volkswagen Polo avec sa nouvelle unité TSI turbo-essence à trois cylindres de 1,0 litre. Polo produit 110 PS et 175 Nm de couple maximal. Le moteur turbo essence BS4 de 1,2 litre était de plus grande capacité, mais le nouveau moteur est plus puissant et économe en carburant.

Très probablement, Altroz ​​Turbo n’obtiendra aucun autre changement mécanique. La configuration de la suspension, le freinage et la direction seront les mêmes par rapport à la normale. Cependant, il y aura des changements cosmétiques, y compris différentes options de couleur, de nouvelles roues en alliage, des ajustements plus sportifs aux pare-chocs et l’ajout d’un aileron arrière.

À l’intérieur de la cabine, il pourrait y avoir un thème tout noir avec des inserts rouges sur le tableau de bord, les évents AC et le rembourrage des sièges. Les fonctionnalités resteront les mêmes que précédemment. L’ajout de Tata Altroz ​​Turbo bénéficiera à l’entreprise car la trappe est déjà bien appréciée sur le marché.

Lire aussi: Variante du meilleur rapport qualité-prix de 2020 Tata Nexon que vous pouvez acheter

Bientôt, même Hyundai lancera la nouvelle génération i20 avec un moteur turbo de 1,0 litre. Contrairement à Venue, le nouveau i20 sera limité à 100 BHP et 172 Nm de couple maximal. Le Grand i10 Nios a été récemment lancé avec le même moteur, qui est maintenant le deuxième hayon le plus puissant.