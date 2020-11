Tata Altroz ​​Turbo bientôt disponible pour affronter la Hyundai i20 Turbo!

Des sources suggèrent que Tata pourrait annoncer les prix de l’Altroz ​​Turbo en novembre même. Il est destiné à affronter la nouvelle Hyundai i20. L’Altroz ​​Turbo sera propulsé par un moteur turbo-essence de 1,2 litre de 110 ch et 140 Nm.

Après avoir pris d’assaut le segment des SUV sous-compacts avec des moteurs turbo-essence, les fabricants intègrent désormais les moteurs turbo-essence dans le segment des berlines haut de gamme. À l’origine, seule la Volkswagen Polo pouvait avec un moteur turbo-essence de 1,2 litre à l’époque BS4. À l’ère BS6, la VW Polo est passée à un moteur turbo-essence plus petit de 1,0 L. Hyundai lancera également pour la première fois demain la toute nouvelle i20 avec un moteur turbo-essence de 1,0 L. Il y a une autre berline premium turbo essence à venir et c’est la Tata Altroz.

Nous avons déjà vu le turbo Altroz ​​sur des tests à plusieurs reprises auparavant. Certaines sources disent que Tata pourrait lancer l’Altroz ​​Turbo ce mois-ci. L’Altroz ​​Turbo sera propulsé par un moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,2 L qui produit 110 ch et 140 Nm de couple de pointe. Il s’agit du même moteur du Tata Nexon où il produit 120 ch et 170 Nm de couple, mais a été désaccordé pour le plus petit hayon. Au lancement, le moteur sera uniquement couplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses, mais une boîte de vitesses DCT devrait être ajoutée à la gamme plus tard.

L’Altroz ​​Turbo pèse également assez léger à 980 kg. La plupart des berlines de ce segment pèsent généralement un peu plus de 1000 kg ou environ 1100 kg. Compte tenu de la puissance supplémentaire, les performances devraient être assez rapides. L’Altroz ​​Turbo n’a cependant pas de numéros de tête de classe. Cela irait à la Hyundai i20 avec 120 ch et 170 Nm de couple de son prochain moteur turbo-essence de 1,0 L. Même la Volkswagen Polo – la seule berline turbo-essence existante dans ce segment – produit 175 Nm de couple grâce à son moteur turbo-essence de 1,0 L.

Nous vous avions également signalé précédemment que Tata Motors offrira le moteur turbo-essence uniquement sur les spécifications plus élevées de l’Altroz. Selon un document divulgué qui avait fait surface auparavant, l’Altroz ​​Turbo sera disponible en quatre variantes – XT, XT (O), XZ et XZ (O). Il est intéressant de noter que Tata présentera une nouvelle variante XT (O) avec l’Altroz ​​Turbo, car elle n’est pas proposée sur les versions essence et diesel standard de l’Altroz. Le document précédemment divulgué nous a même donné un aperçu du prix attendu de l’Altroz ​​Turbo et voici un aperçu.

Altroz ​​NA Essence Altroz ​​Turbo Essence (attendu) Altroz ​​Diesel XT Rs 6,99 lakh Rs 7,99 lakh Rs 8,19 lakh XT (O) —– Rs 8,19 lakh —– XZ Rs 7,59 lakh Rs 8,59 lakh Rs 8,79 lakh XZ (O) Rs 7,75 lakh Rs 8,75 lakh Rs 8,95 lakh

Les moteurs essence et diesel actuels de l’Altroz ​​ne sont pas vraiment à la hauteur du potentiel de la berline. L’Altroz ​​a un fantastique équilibre de conduite et de maniabilité, mais il a été un peu déçu par ses moteurs. Le nouveau moteur turbo-essence de 1,0 litre pourrait enfin pimenter les choses et l’Altroz ​​pourrait très bien être l’une des meilleures voitures de conducteur du segment. Il a déjà fière allure et est également bien équipé. Alors que nous souhaitons que Tata change les choses avec l’Altroz ​​Turbo, voici un rapide aperçu de la façon dont il se compare à la VW Polo et à la Hyundai i20.

