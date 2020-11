Tata Altroz ​​entre en collision avec un arbre à grande vitesse

Voici un autre incident de Tata Altroz ​​où il s’est écrasé dans un arbre à grande vitesse et a encore limité l’impact sur le capot.

Tata Altroz ​​est la berline la plus sûre de l’Inde, obtenant une cote de sécurité élevée de 5 étoiles lors des crash tests Global NCAP. Il existe de nombreux exemples de la sécurité et de la qualité de construction solide de la berline. Voici un autre exemple qui prouve la cote de sécurité d’Altroz ​​lors d’un crash à grande vitesse dans un arbre.

Le propriétaire a déclaré que son père apprenait à conduire sur la variante de base Tata Altroz ​​XE. Il apprenait à conduire seul, ce qui est complètement faux. Lorsque le conducteur a voulu appliquer le frein, il a plutôt appuyé sur l’accélérateur. En conséquence, la voiture a accéléré et le conducteur a complètement perdu le contrôle de la voiture.

Il a sauté un diviseur de très faible hauteur et s’est enfoncé dans un arbre par l’avant. L’impact est visible à l’avant et les pare-chocs ont été endommagés et le capot s’est froissé. On dirait que certains composants du moteur pourraient également être endommagés dans cet accident. Heureusement, le conducteur est sorti sans aucune blessure et en toute sécurité.

Même les ailes latérales n’ont pas été endommagées par cet accident. Le coût de réparation sera certainement énorme, mais il sera néanmoins restauré dans son état d’origine. Les deux coussins gonflables avant ont été déployés avec succès lorsque l’impact s’est produit sur les capteurs eux-mêmes. Les spécifications de base ainsi que la variante haut de gamme ne sont livrées qu’avec deux coussins gonflables.

Parmi les autres points forts de la sécurité sur les variantes haut de gamme, citons la caméra de stationnement arrière, les capteurs de stationnement arrière, ISOFIX et les phares automatiques. Altroz ​​obtient deux options de moteur, dont un moteur à essence trois cylindres de 86 ch 1,2 litre et un moteur diesel de 1,5 litre qui produit 90 ch. Les prix commencent à Rs 5,44 Lakhs jusqu’à Rs 9,09 Lakhs (ex-salle d’exposition).