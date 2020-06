Tata Altroz ​​Diesel est la berline à hayon la plus économe en carburant en Inde!

Tata Altroz ​​est officiellement la berline à hayon la plus économe en carburant en Inde, avec son moteur diesel offrant les chiffres de kilométrage les plus élevés.

Tata a révélé les chiffres de kilométrage officiels de l’Altroz ​​Diesel, ce qui en fait la berline la plus économe en carburant en Inde. À l’heure actuelle, il reste très peu de voitures à hayon diesel en Inde, parmi lesquelles Altroz ​​est le vainqueur. En plus d’être le hayon le plus sûr de l’Inde, il met désormais un autre titre à son nom.

Tel que revendiqué officiellement, Tata Altroz ​​Diesel offre un kilométrage de 25,11 kmpl. Il vient en étroite communication avec le Hyundai Grand i10 Nios Diesel, qui donne 25,1 kmpl. Altroz ​​est maintenant la deuxième voiture diesel la plus économe en carburant de l’Inde derrière Hyundai Aura. La petite berline offre un kilométrage revendiqué de 25,40 kmpl.

Lire aussi: Tata Altroz ​​Turbo sera le deuxième hayon le plus puissant d’Inde

Dans sa catégorie de berlines haut de gamme premium, Altroz ​​est le seul à proposer un moteur diesel en ce moment. Vous pouvez également considérer le style libre dans le même espace, mais il s’agit en fait d’un segment ci-dessous. Très prochainement, Hyundai va lancer la nouvelle génération i20 qui disposera d’un moteur diesel. Le BS6 Jazz n’aurait pas de moteur diesel.

Altroz ​​obtient un moteur turbo diesel à quatre cylindres de 1,5 litre qui produit 90 ch et 220 Nm de couple maximal. Ce moteur est également vu sur le Nexon mais a été désaccordé pour une meilleure efficacité énergétique. Il est couplé à une berline manuelle à 5 vitesses en équipement standard. Il y a des rumeurs selon lesquelles, dans un avenir proche, Tata pourrait le proposer avec une boîte de vitesses automatique, mais ce n’est pas sûr.

L’autre moteur proposé est le moteur à essence à trois cylindres de 1,2 litre de Tiago qui produit 86 ch et 116 Nm de couple maximal. Les rapports suggèrent qu’Altroz ​​obtiendra également un moteur à essence turbo de 1,2 litre qui produit environ 110-115 PS. Maintenant que le partenariat de Tata avec JTP a été résolu, rien ne le garantit.

Lisez aussi: Tata Altroz ​​First Accident Pictures – Que nous dit-il sur la sécurité de cette voiture?

Les prix d’Altroz ​​commencent à Rs 5,29 Lakhs jusqu’à Rs 7,69 Lakhs. Les variantes diesel sont au prix de Rs 6,99 Lakhs à Rs 9,34 Lakhs (tous les prix hors showroom). Les fonctionnalités à bord incluent un système d’infodivertissement à écran tactile Harmon Kardon, des phares automatiques, deux airbags, une caméra de stationnement arrière, un combiné d’instruments numériques, un éclairage ambiant et plus encore.