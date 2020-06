Tata Altroz ​​croise Tiago et Nexon pour être leur voiture la plus vendue pour mai

Tata Altroz ​​est la voiture Tata la plus vendue pour le mois de mai 2020, dépassant Tiago et Nexon, leurs meilleures ventes originales.

Tata Altroz ​​est la dernière berline haut de gamme de la ville, rivalisant avec Maruti Baleno, Toyota Glanza, Volkswagen Polo, Honda Jazz et Hyundai i20. Pour le mois d’avril, tous les constructeurs automobiles ont enregistré des ventes nulles alors que les concessionnaires étaient fermés. À partir de mai, de nombreux concessionnaires ont commencé à ouvrir leurs volets mais n’ont toujours pas pu faire de chiffres décents.

Pour le mois de mai 2020, Tata Motors a enregistré des ventes très faibles avec tous les constructeurs. Cependant, cette fois, Nexon et Tiago ont été remplacés en tant que best-sellers par Tata Altroz. Tata a vendu 1379 unités de la berline, contre 875 unités de Tiago et 623 unités de Nexon. Avec cela, Altroz ​​est également l’un des modèles à hayon haut de gamme les plus vendus du mois.

Pendant de nombreux mois, voire des années, Tata Tiago a réussi à rester en tête en tant que voiture la plus vendue de leur écurie. Parfois, elle a été dépassée par Tata Nexon, qui est l’une des voitures les plus populaires et les plus fiables de l’Inde. Habituellement, la troisième position serait occupée par Harrier ou Tigor.

Si nous le remarquons, de nombreuses voitures neuves enregistrent des chiffres de vente élevés pour le mois de mai, tandis que les anciennes minuteries sont peu performantes. C’est parce que beaucoup de gens l’ont réservé avant le début du verrouillage ou l’ont probablement réservé en ligne. Étant donné que les nouvelles ont une période d’attente élevée, les gens voulaient la réserver le plus tôt possible.

Un tel exemple est la Hyundai Creta 2020, qui est la voiture la plus vendue de l’Inde en mai. La Creta a réussi à rester dans le top 10 pendant quelques mois, mais elle n’a jamais réussi à atteindre cette position. Il a été lancé quelques jours seulement avant le début du verrouillage et depuis, il a enregistré plus de 24 000 réservations.

Tata Motors va lancer le HBX Micro SUV cette année, probablement vers la fin. D’autres voitures Tata à venir incluent Gravitas ou le Harrier 7 places et l’édition Hexa Safari conforme BS6. À l’heure actuelle, il a Harrier, Nexon, Tiago, Tigor et Altroz ​​dans sa gamme actuelle.