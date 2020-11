Taron Egerton Tetris Movie débarque chez Apple – / Film

Après avoir lentement chuté d’une grande hauteur et avoir tourné plusieurs fois dans l’air, le Tetris le film est parfaitement en place chez Apple. Pour être clair: ce n’est pas un film basé sur le jeu lui-même. Il s’agit plutôt de la création du jeu et de ses licences dans le monde entier. Taron Egerton est sur le point de jouer le rôle de Henk Rogers, le concepteur de jeux vidéo néerlandais qui a été le premier à obtenir les droits de distribution Tetris sur consoles.

La date limite a le scoop sur le Tetris film se dirigeant vers Apple. Jon S. Baird dirige le film, qui est basé sur l’histoire vraie de Henk Rogers, qui est connu pour «obtenir les droits de distribution de Tetris sur les consoles de jeux vidéo où le jeu a trouvé de la popularité, et en tant que fondateur de Bullet-Proof Software (maintenant appelé Blue Planet Software) et The Tetris Company, qui concède sous licence la marque Tetris. »

L’histoire de Henk a été couverte dans le livre de 2016 L’effet Tetris: la bataille de la guerre froide pour le jeu le plus addictif au monde. Voici un synopsis:

21 février 1989. Trois hommes se rendent à Moscou, représentant des géants du logiciel de Grande-Bretagne, d’Amérique et du Japon. Chacun d’eux est déterminé à saper les autres afin de garantir une technologie si puissamment addictive qu’elle a paralysé le ministère qui l’a créée. Dans un pays au bord du changement sismique, où l’espionnage est sur le point de céder la place au capitalisme acharné, Tetris est devenu le grand prix. Mettant en vedette l’espionnage d’entreprise, des organisations gouvernementales non marquées, des drames d’audience et des complots internationaux, l’origine du jeu vidéo le plus populaire au monde est un thriller captivant et au rythme rapide du plus haut niveau.

Cette vidéo entre encore plus en détail.

Il était une fois, il était prévu de faire une grande trilogie de films de science-fiction basée sur le Tetris jeux, mais je dois dire que je suis beaucoup plus excité pour cette histoire en coulisses à la place. Cela semble beaucoup plus intéressant qu’un spectacle rempli de CGI. Deadline ajoute qu’ils essaient toujours de compléter le casting du film, à la recherche d’acteurs pour incarner «l’ingénieur logiciel russe Alexey Pajitnov, qui a créé le jeu, et les hommes d’affaires Robert et Kevin Maxwel».

Matthew Vaughn‘s Marv Films produit et finance le projet, tandis que Noah Rose a écrit le scénario. C’est encore un autre titre très médiatisé pour Apple, qui possède également Martin Scorsese Les tueurs de la lune des fleurs, Émancipation d’Antoine Fuqua, et bien d’autres à l’horizon. Lorsque Apple TV + a été lancé pour la première fois, cela ressemblait à une occasion manquée – aucune de leurs émissions originales ne semblait digne de ce nom. Mais depuis lors, ils ont dressé une liste solide de titres de films à venir à surveiller.

