Tarantino et moi nous sommes réunis pour discuter de faire un Bond ensemble – Africadaidly

Pierce Brosnan et Quentin Tarantino étaient désireux de travailler sur un film 007 à un moment donné.

Peu de temps après avoir terminé « Kill Bill Vol.2 », Tarantino a contacté l’acteur de « Die Another Day » à propos de se réunir pour un film de James Bond – Brosnsan dit qu’il était réceptif à l’idée, mais les pouvoirs en place ne l’étaient pas.

«C’était après Kill Bill Vol. 2, et il voulait me rencontrer, alors je suis allé à Hollywood un jour de la plage, et je l’ai rencontré au Four Seasons », se souvient Brosnan lors d’une veille en direct d’Esquire lors de sa première sortie en 007,« Goldeneye »(1995) .



«Je suis arrivé à 19h, j’aime être ponctuel. 7h15 est venu, non Quentin, il était à l’étage en train de faire la presse. Quelqu’un a envoyé un martini, alors j’ai eu un martini, et j’ai attendu jusqu’à 7h30, et j’ai pensé, où diable est-il? La parole est venue, excuses, alors j’ai pensé, d’accord, j’aurai un autre martini. «

Brosnan a déclaré qu’ils étaient tous les deux assez «fumés» au moment où ils se sont mis à parler du film.

«Il tapait sur la table, disant que tu es le meilleur James Bond, je veux faire James Bond, et c’était très près du restaurant et j’ai pensé, s’il te plait calme-toi, mais on ne dit pas à Quentin Tarantino de se calmer », A poursuivi l’acteur.

« Je suis retourné au magasin et je leur ai dit que ce n’était pas censé être », a déclaré Brosnan, qui a raccroché son smoking 007 à la fin de 2002, « Die Another Day ».