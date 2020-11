Taraji P. Henson: Plus de gens ont besoin de parler de santé mentale

2020-11-11 20:00:05

Taraji P. Henson souhaite que plus de gens de la communauté noire «parlent de santé mentale», car elle est reconnue pour ses propres contributions en tant que défenseure de la santé mentale lors du 14e séminaire annuel du déjeuner virtuel HOPE.

Taraji P. Henson souhaite que plus de personnes de la communauté noire «parlent de santé mentale».

L’actrice de 50 ans est honorée pour son travail en tant que défenseure de la santé mentale lors du 14e séminaire annuel virtuel HOPE Luncheon – qui bénéficiera à la Hope for Depression Research Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à la recherche de pointe sur la dépression – sur Mercredi (11.11.20), où elle recevra le prix Community Ambassador of Hope.

Et dans un discours de remerciement enregistré sur vidéo pour la récompense, Taraji a déclaré que les membres de la communauté noire doivent faire plus pour s’ouvrir sur la santé mentale, car elle pense que la communauté apprend souvent à «garder nos problèmes de près».

Elle a déclaré: «Nous ne parlons pas de santé mentale dans la communauté noire. On nous a appris que nous devrions prier nos problèmes. On nous a appris à garder nos problèmes près de la veste par peur d’être étiquetés faibles ou inadéquats.

La star de « Empire » est honorée pour la campagne qu’elle a lancée en avril pour aider la communauté noire à accéder à une thérapie virtuelle gratuite pendant la pandémie de COVID-19.

Taraji a lancé la campagne par l’intermédiaire de la Fondation Boris Lawrence Henson, qu’elle a nommée en l’honneur de son père, qui souffrait de problèmes de santé mentale après sa période de service pendant la guerre du Vietnam.

Fondée en 2018, l’organisation à but non lucratif cherche à «changer la perception de la maladie mentale dans la communauté afro-américaine en encourageant ceux qui souffrent de cette maladie débilitante à obtenir l’aide dont ils ont besoin».

Pendant ce temps, il a été récemment rapporté que Taraji s’apprêtait à animer une émission sur la santé mentale sur Facebook Watch, qui sera co-animée par l’actrice et Tracie Jade Jenkins, directrice exécutive de la Fondation Boris Lawrence Henson.

Taraji a déclaré dans un communiqué: «Je suis depuis longtemps un défenseur de la santé mentale pour la communauté noire et j’ai créé la Fondation Boris Lawrence Henson en 2018 qui a fourni des ressources à des milliers de personnes en difficulté.

«J’ai hâte de présenter cette nouvelle série de discussions sur Facebook Watch, où je pourrai continuer à créer une conversation autour d’un problème qui me tient à cœur.»

Mots clés: Taraji P. Henson, retour à l’alimentation