Taraji P. Henson accueillera les American Music Awards.

2020-11-02 16:30:09

Taraji P. Henson a été annoncée comme l’hôte des American Music Awards, qui auront lieu à Los Angeles le 22 novembre.

L’actrice d’Empire accueillera l’événement pour la première fois le 22 novembre pour ABC, après avoir supervisé les BET Soul Train Awards en 2009 et 2010 et les Black Girls Rock! Spectacle en 2017 pour le réseau.

La star de 50 ans a déclaré dans un communiqué: « Les AMA réunissent la communauté musicale pour célébrer ce qui motive vraiment tous les artistes – les fans.

« Je suis fier de monter sur scène en tant qu’hôte de cette année – et aussi fan – pour ce qui promet d’être une soirée musicale électrisante. »

Taraji est surtout connue pour ses performances à l’écran, mais a fait ses débuts en chanteuse dans le film de 2005 «Hustle & Flow». Elle a remporté un Oscar de la meilleure chanson originale pour son morceau «It’s Hard Out Here for a Pimp» avec Three Six Mafia.

The Weeknd et le rappeur Roddy Ricch mènent les nominations avec huit chacun.

La première nominée Megan Thee Stallion est en lice pour cinq prix et est l’artiste féminine la plus nominée de l’année.

Bad Bunny, Justin Bieber, Lady Gaga, Taylor Swift, DaBaby et Doja Cat ont tous remporté quatre nominations chacun.

Dua Lipa se produira au spectacle de Los Angeles, qui verra les gagnants votés entièrement par les fans.

Taraji devrait également animer une émission sur la santé mentale sur Facebook Watch.

Elle sera le visage d’une toute nouvelle série intitulée « Peace of Mind with Taraji » et présentera aux côtés de Tracie Jade Jenkins, la directrice exécutive de la Fondation Boris Lawrence Henson – qui a été mise en place par la star de « Hidden Figures » pour aider à mettre fin la stigmatisation entourant la santé mentale.

Taraji – qui a nommé la fondation en l’honneur de son père – a déclaré: «Je suis depuis longtemps un défenseur de la santé mentale pour la communauté noire et j’ai créé la Fondation Boris Lawrence Henson en 2018, qui a fourni des ressources à des milliers de personnes en difficulté.

« J’ai hâte de présenter cette nouvelle série de discussions sur Facebook Watch, où je pourrai continuer à créer une conversation autour d’un problème qui me tient à cœur. »

