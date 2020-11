Tanker enfonce dans un Toyota Fortuner du côté

Voici un accident récent qui implique le Toyota Fortuner où il a été percuté par un camion-citerne commercial par le côté.

Les voitures Toyota sont connues pour être bien construites et vos compagnons durables. Nous ne sommes pas sûrs du Glanza et de l’Urban Cruiser, mais on dit que Toyota Fortuner, Innova Crysta et Etios sont connus comme des grignoteurs à kilométrage élevé. Quant au Fortuner, malgré une légère tendance au retournement, il est connu pour résister aux accidents les plus graves.

Voici un accident récent survenu récemment au Tamil Nadu. La députée du BJP Khushbu Sundar voyageait à bord de sa Toyota Fortuner sur une autoroute lorsqu’elle a été heurtée par un pétrolier sur le côté. La vitesse du camion-citerne était plus élevée que ce qu’elle devrait être et le conducteur ne pouvait pas appliquer les freins à temps.

En regardant les photos, nous pouvons voir que l’accident était très grave. Les deux portes sont fortement endommagées et vous pouvez voir les composants au-delà des tôles. Le châssis de la voiture peut être vu, ce qui n’est généralement jamais vu dans un accident. Cependant, malgré cela, les piliers sont toujours en forme et la porte ne s’est pas détachée.

L’actrice / politicienne était assise à l’arrière lors de l’accident et est sortie sans aucune blessure. Cela montre la qualité de construction impressionnante de Fortuner et comment il a bravé tout cet impact. Le Fortuner de nouvelle génération à venir a déjà été testé dans les tests de collision ASEAN NCAP et a obtenu une cote de sécurité de 5 étoiles.

Toyota Fortuner reçoit actuellement un moteur à essence de 2,7 litres et un moteur turbo-diesel de 2,8 litres. Le moteur diesel de 2,4 litres a été abandonné en raison des normes BS6 et n’est désormais disponible que sur l’Innova Crysta. Les prix commencent à Rs 28,66 Lakhs jusqu’à Rs 36,88 Lakhs (Ex-showroom).