TANK GIRL trouve une nouvelle maison

Crédit: Brett Parson (Albatross Funnybooks)



Crédit: Brett Parson / Eric Powell (Albatross Funnybooks)



La franchise britannique de bandes dessinées Tank Girl a ramassé et trouvé une nouvelle maison: Albatross Funnybooks.

« Alan Martin et Brett Parson ont fait des choses incroyables Tank Girl ces derniers temps, et Brett vient de faire une série de Le Goon pour nous « , a déclaré le fondateur et éditeur d’Albatross, Eric Powell. BD. « Et je suis un grand fan de son œuvre. »

Crédit: Eric Powell (Albatross Funnybooks)



Crédit: Brett Parson (Albatross Funnybooks)



Tank Girl avait été publié exclusivement par Titan Comics au cours des huit dernières années, mais selon Powell, Martin et Parson l’ont approché et lui ont dit qu’ils « cherchaient une autre maison » pour le personnage.

« Et, vous savez, bien sûr, j’étais intéressé parce que cela correspond parfaitement à tout ce que nous avons fait », a déclaré Powell. « C’est un personnage qui, je pense, se place à côté de toutes les bandes dessinées que nous avons très, très bien. »

La première ère des Albatros Tank Girl titre par Martin et Parson sera King Tank Girl, qui devrait faire ses débuts plus tard cette année.

Depuis les débuts du personnage dans un numéro de 1988 de Date limite, Tank Girl a rejoint divers éditeurs, dont DC, Image Comics, Dark Horse, IDW Publishing, Titan Comics et maintenant Albatross.

Cela vient sur les talons de Margot Robbie développant un nouveau Tank Girl film.