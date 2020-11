Tamar Braxton a des «  jours moins bons  » après une tentative de surdose

2020-11-04 21:00:09

Tamar Braxton a encore des «jours pas si bons» après avoir tenté de se suicider plus tôt cette année, selon ses sœurs, Towanda et Trina Braxton.

La chanteuse de 43 ans a été transportée d’urgence à l’hôpital en juillet après avoir été retrouvée insensible aux résidences Ritz-Carlton de LA Live à Los Angeles, après avoir tenté de se suicider par overdose.

Et en parlant de l’incident déchirant, ses sœurs Towanda et Trina ont dit qu’elle avait à la fois de bons et de mauvais jours, mais ont insisté pour que sa famille se rallie autour d’elle pour le soutenir.

Towanda a déclaré: « Nous avons été en contact avec Tamar. Nous l’avons vue. Je suppose que c’était il y a environ trois ou quatre semaines. Nous l’avons vue pendant que nous étions à Los Angeles.

«Elle a de bons jours et des jours moins bons, mais nous continuons simplement à prier et à la soulever et à la soutenir de la manière dont elle veut que nous la soutenions.

Tamar avait précédemment déclaré qu’elle avait envisagé de se suicider bien avant sa tentative cette année, mais ses sœurs ont admis qu’elles n’avaient aucune idée de ce que Tamar traversait dans sa vie privée.

Towanda a ajouté au ‘Daily Pop’ de E!: « Je ne pense pas que quiconque ait jamais pensé que ça irait aussi loin. Mais je dirai qu’il y a eu des moments où elle a dit qu’elle était malheureuse et qu’elle était triste.

« Je pense que maintenant, cela nous oblige à tous – pas seulement avec la situation de Tamar – mais à nous tous dans son ensemble de prêter attention à nos amis forts, de nous assurer de les vérifier et de nous assurer qu’ils vont bien. Parce que bien qu’ils se promènent avec un sourire sur leur visage ne signifie pas qu’ils ont tout ensemble.

Pendant ce temps, Tamar elle-même a récemment parlé de sa bataille pour la santé mentale, affirmant qu’elle était à son «point le plus bas» lors de sa tentative de suicide.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une apparition sur ‘The Tamron Hall Show’ si elle avait «pris des pilules» lors de sa tentative de suicide, Tamar a déclaré: «C’est tellement difficile à dire, Tamron, parce que j’ai l’impression qu’il y a une responsabilité pour – vous savez, je les appelle ma famille, mes fans, qui regardent. Je ne veux donner aucun exemple. Mais ce que je vais dire, c’est que c’était mon point le plus bas de la vie.

Et quand Tamron a ensuite demandé si elle avait tenté de se suicider avant sa tentative de juillet, elle a ajouté: « Je vais juste être à cent pour cent. Il y a eu un moment où je voulais. »

La star de «Braxton Family Values» a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas tenté de se suicider depuis l’incident de juillet, mais avait reçu un diagnostic de «dépression et d’anxiété».

Elle a déclaré: « Cela a été beaucoup de moments sombres et difficiles. On m’a diagnostiqué une dépression et de l’anxiété en raison d’une circonstance. »

La star a également révélé qu’elle ne prenait pas de médicaments, mais qu’elle suivait des conseils.

