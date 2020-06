Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 330

Cela fait-il vraiment une semaine que The Last of Us: Part II a été lancé? La plupart d’entre vous vont probablement nettoyer le trophée Platine en utilisant notre guide The Last of Us 2 ou peut-être participer à notre discussion sur les spoilers. Quant au reste d’entre vous, eh bien, vous travaillerez probablement à terminer le jeu. Ne vous précipitez pas – il mérite d’être savouré.

Sammy Barker, rédacteur

J’ai terminé mon troisième playthrough de The Last of Us 2, donc je vais passer à quelque chose de différent. J’avais prévu de rejouer The Last of Us Remastered mais je pense que je vais faire une pause dans le monde post-apocalyptique de Naughty Dog. Je vais essayer quelques titres indépendants que je n’ai pas encore touchés.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Je suis un bon chemin à travers The Last of Us: Part II maintenant, et le but est de conclure avant lundi. Il n’y aura peut-être pas assez de temps pour que cela se produise, mais je vais essayer. Souhaite moi bonne chance.

À quoi jouez-vous ce week-end? Avez-vous terminé avec The Last of Us 2 et tourné votre attention ailleurs? Ou travaillez-vous toujours vers la fin de la deuxième aventure d’Ellie? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.