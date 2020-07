Talking Marvel’s Avengers Endgame Loop avec Crystal Dynamics

Marvel’s Avengers est l’un de ces jeux fascinants que j’ai l’impression que nous ne comprendrons pas vraiment avant qu’il ne soit entre nos mains en septembre. J’en ai été particulièrement critique par le passé. Chaque nouvelle chose que je vois sur le jeu soulève juste plus de questions sur ce qu’est réellement l’expérience et comment tout cela fonctionne ensemble dans son ensemble. Cette approche intrigante mais difficile à communiquer est ce qui m’a rendu si excité de m’asseoir avec Crystal Dynamics, chef du Studio Scot Amos, le concepteur en chef Philippe Therien et le concepteur en chef de combat Vince Napoli pour parler davantage de Marvel’s Avengers et exactement ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Ma première question portait sur le défi de s’attaquer aux Avengers en tant que propriété, quelque chose qui a récemment reçu sa plus grande popularité à travers les films Marvel Cinematic Universe. Amos l’a comparé à la façon dont Crystal Dynamics a redéfini Lara Croft et Pilleur de tombe. Il équilibrait le matériel source avec une injection de nouvelles idées créatives. Non seulement le studio sort du succès de la dernière décennie des films Marvel, mais aussi de 80 ans d’histoire de la bande dessinée. Il me rappelle qu’il était une fois, les adaptations MCU des personnages et des scénarios ont vu leur propre part de critiques des fans de longue date de la bande dessinée, alors il savait que l’équipe ferait face à un recul, peu importe comment elle choisissait d’adapter la propriété. Mais il était important pour l’équipe de faire Marvel’s Avengers leur propre adaptation unique, qui a en partie conduit au choix unique de méchant: MODOK

Plus que vos héros

Alors que les joueurs peuvent associer des héros comme Iron Man, Thor, Hulk et Black Widow aux Avengers, le principal protagoniste de ce jeu est en fait Kamala Khan, Mme Marvel elle-même. Oui, il y a plusieurs héros jouables, avec encore plus sur le chemin après le lancement, mais la campagne du jeu met Kamala Khan dans le rôle central, un fangirl des Avengers qui reçoit des pouvoirs à travers la brume Terrigen et cherche à rassembler l’équipe et à restaurer leur réputation en prouvant qu’il y avait un complot contre eux.

Amos a déclaré que la feuille naturelle du brillant esprit technique de Khan était AIM (Advanced Idea Mechanics), la société qui a en quelque sorte pris la relève en tant que protecteurs du monde. À la tête de l’AIM, George Tarleton, que nous voyons se transformer lentement en un organisme mécanisé effrayant et terrifiant conçu uniquement pour tuer – ou MODOK C’est un choix audacieux de méchant, un peu plus non traditionnel. Il est littéralement une tête géante dans une chaise / combinaison flottante mécanique. Son pouvoir est son esprit et sa robotique, qui deviennent en fait de nombreux ennemis que vous combattez dans le jeu.

Les synthoïdes sont une variété de synthés robotiques, mais les Avengers de Marvel ne vont pas seulement vous opposer vague après vague de robots stupides. J’ai posé des questions à ce sujet, préoccupé par la variété de l’ennemi, et j’ai été rassuré qu’il y avait beaucoup d’éléments intrigants dans les synthoïdes. MODOK y projette son esprit, donc en effet, combattre la légion de robots-guerriers, c’est combattre le méchant lui-même. Tarleton a également intégré Stark Industries dans AIM lorsque les Avengers sont tombés en disgrâce, de sorte que la technologie synthoïde est basée sur les Avengers eux-mêmes, conçus pour refléter leurs incroyables pouvoirs. AIM peut tenir tête à tête avec ces héros via la technologie.

Bien sûr, ce ne serait pas les Avengers sans un groupe de méchants contre lesquels se mesurer. Jusqu’à présent, nous avons vu des ennemis nommés comme Taskmaster et Abomination, mais Amos laisse entendre qu’il reste encore beaucoup à découvrir, de sorte que le jeu ne sera pas seulement un combat contre des robots, quelle que soit la diversité de leurs innombrables capacités.

Et après le lancement? Il y a encore plus de méchants nommés à venir – ainsi que des héros et des missions et d’autres choses dont l’équipe ne discute pas encore – alors qu’ils élargissent l’histoire à travers du contenu supplémentaire et un monde en constante évolution.

Ce monde multijoueur en ligne et évolutif a été l’un des aspects les plus déconcertants de Marvel’s Avengers cependant, la pièce du puzzle qui n’est pas encore tout à fait au point. Dans l’espoir de mieux comprendre comment toutes les pièces se réunissent, j’ai creusé la structure de la mission avec l’équipe. Le concepteur en chef, Philippe Therien, m’a expliqué comment la carte du monde est divisée en régions et les missions sont contenues dans ces régions, donc elle atterrit quelque part entre plusieurs sections de «monde ouvert» qui abritent une variété de missions à entreprendre. Tout cela est accessible à partir de la base principale (bien que je ne sache toujours pas si vous pouvez simplement « errer librement » dans une région sans y entreprendre directement une mission).

Les missions sont divisées en plusieurs types, les deux plus grandes divisions étant les missions de héros qui composent la principale campagne solo du jeu, et les missions multijoueurs qui peuvent être jouées en solo avec l’IA ou via le multijoueur en ligne. L’approche de base du gameplay consistait à créer et à créer votre propre équipe de héros Avengers, qui alimente la boucle globale de fin de partie qui s’efforcera de ramener les joueurs plus après la fin de la campagne. Cependant, Crystal Dynamics ne voulait pas verrouiller de contenu derrière le fait de devoir jouer avec d’autres personnes, il semble donc que tout sera accessible via le mode solo. Vos coéquipiers en IA seront composés des autres héros que vous avez vous-même personnalisés, adaptés et améliorés.

Avengers Endgame

Sans faire directement référence à Destiny, l’équipe a indiqué qu’elle ne voulait pas que les joueurs se sentent bloqués de jouer quoi que ce soit, il ne semble donc pas qu’il y aura de missions de fin de jeu « Raid-like » difficiles mécaniquement qui nécessitent une communication et une coordination précise. Mais les Avengers de Marvel présenteront un monde en ligne évolutif avec des événements tournants, des missions qui ne seront disponibles que pendant certaines périodes et certains jours, ainsi que des points chauds et des missions en vedette qui peuvent être mis en évidence pour une raison ou une autre.

Crystal Dynamics voulait éviter que la phase finale ne soit une simple mouture de contenu répétitif à la recherche de gouttes aléatoires. La boucle de fin de partie est ensuite conçue pour développer la synergie et la congruence de votre équipe. À la base, c’est un jeu en équipe, même si vous choisissez de le jouer entièrement en solo. Il y a certaines missions qui défieront uniquement votre liste de héros. Et le studio voulait s’assurer qu’il y avait beaucoup de place pour le solo et le multijoueur dans la phase finale. Tout ce que vous ferez aura un sens, avec des golas spécifiques sur lesquels vous pourrez travailler, en fonction de ce que vous poursuivez. Peut-être que ce sont des ressources, de l’XP ou de l’équipement rare. C’est peut-être un pas dans une chaîne de missions pour une tenue spéciale, qui célèbrent tous des morceaux de la vaste histoire comique de Marvel. Mais tout revient à la personnalisation et à la construction de votre équipe de Avengers, à la fois esthétiquement et dans le gameplay grâce à l’équipement et aux mises à niveau.

Et pourtant, tout au long de cette table ronde, il y a eu plusieurs fois où l’équipe de Crystal Dynamics restait secrète et mystérieuse. Il y a encore beaucoup de choses dont ils ne sont pas encore prêts à parler, y compris plus de détails sur certaines des missions secrètes et des défis auxquels les joueurs seront confrontés. Nous avons obtenu beaucoup plus de pièces du puzzle, mais nous ne savons toujours pas comment elles s’emboîtent ou exactement à quoi ressemblera l’image lorsqu’elle sera assemblée. Et puis il y a la considération que ce puzzle continuera de croître et d’évoluer au-delà du lancement, quelque chose d’autre, l’équipe reste un peu timide pour l’instant. Bien qu’il soit assez difficile de transmettre la nature unique de Marvel’s Avengers, ma conversation avec l’équipe de Crystal Dynamics m’a rendu plus curieux que jamais, désireux de rassembler et de construire ma propre équipe de héros en septembre.

Marvel’s Avengers sort le 4 septembre avec une mise à niveau gratuite vers la version de nouvelle génération lorsqu’elle sera disponible. Assurez-vous de précommander votre copie du jeu maintenant.