Tales of The Walking Dead : découvrez le nouveau casting de la série d’anthologie

Olivia Munn et quatre autres acteurs ont rejoint le casting de Tales of the Walking Dead. L’univers à l’écran de The Walking Dead a commencé lorsque la série, basée sur le roman graphique éponyme de Robert Kirkman, a été diffusée pour la première fois sur AMC en 2010.

Au fil des ans, ce drame post-apocalyptique sur les zombies, dont la onzième et dernière saison est actuellement diffusée, a donné naissance à de nombreuses séries dérivées, dont Fear the Walking Dead, qui compte déjà sept saisons. Bien que la branche principale de la série se termine, l’univers se poursuivra avec une série de films suivant le personnage d’Andrew Lincoln, Rick Grimes, une série dérivée de Daryl et Carol, et Tales of the Walking Dead.

Tales of the Walking Dead est un tout nouveau spin-off de la série qui racontera une histoire différente à chaque épisode, en suivant des personnages à la fois familiers et nouveaux. En raison de l’engagement moins exigeant en termes de temps de tournage, la série a attiré une variété de stars intéressantes, dont Anthony Edwards, Parker Posey, Terry Crews, Poppy Liu et Jillian Bell. Jusqu’à aujourd’hui, la star la plus récente à rejoindre la série était Daniella Pineda, de Cowboy Bebop, dont le casting a été annoncé la semaine dernière.

Cinq nouveaux membres du casting ont maintenant rejoint Tales of the Walking Dead d’un seul coup. AMC a officiellement annoncé qu’elle avait recruté Olivia Munn, Jessie T. Usher, Danny Ramirez, Loan Chabanol et Embeth Davidtz. Comme d’habitude, la chaîne reste très discrète sur les personnages qu’ils joueront, sur ceux qui apparaîtront les uns à côté des autres dans certains épisodes, et sur les personnages familiers de Walking Dead avec lesquels ils pourraient interagir en cours de route.

Olivia Munn est peut-être le nom le plus connu de cette liste, puisqu’elle est apparue dans la série HBO The Newsroom d’Aaron Sorkin et a joué le rôle de Psylocke dans X-Men : Apocalypse. Cependant, chacun de ces nouveaux venus a une solide filmographie, beaucoup ayant eu leur propre contact avec le monde des super-héros. Jessie T. Usher est surtout connu pour avoir joué le rôle de A-Train dans la série The Boys et Danny Ramirez a récemment tenu un rôle mémorable en incarnant Joaquin Torres dans la série Disney+ de Marvel, Falcon et le soldat de l’hiver. Loan Chabanol a joué dans Le Transporteur : Héritage, et Embeth Davidtz a eu une longue carrière, même si elle est peut-être plus connue pour avoir joué Helen Hirsch dans La Liste de Schindler en 1993.

Tales of the Walking Dead est certainement en train de réunir un groupe solide de survivants pour affronter les hordes de morts-vivants que sont les marcheurs. La nature anthologique de la série signifie que chacun de ces acteurs ne sera malheureusement présent à l’écran que pour un seul épisode. Cependant, la combinaison de leurs compétences et de leur puissance est susceptible de conduire à un nouveau succès pour l’univers de The Walking Dead.