Tales from the Galaxy’s Edge Review – / Film

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge est une nouvelle expérience de jeu vidéo de réalité virtuelle de Lucasfilm, ILMxLAB et Oculus qui permet aux joueurs d’entrer dans le monde de Batuu, la planète où le Guerres des étoiles Les extensions de parcs à thème à Disneyland et à Disney World existent dans le canon officiel de la franchise. Cependant, plutôt que de créer une expérience qui permet simplement aux fans de se promener dans une version virtuelle de Galaxy’s Edge, il s’agit d’un jeu de tir de jeu vidéo bourré d’action qui vous permet d’explorer les zones entourant Black Spire Outpost sur Batuu, emmenant les fans dans un territoire plus dangereux et sauvage. où les ennemis attendent à chaque tour et les créatures mortelles n’hésiteront pas à attaquer.

/ Le film a eu l’opportunité de jouer à travers Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge sur le casque Oculus Quest 2 avant la sortie du jeu sur les appareils Oculus aujourd’hui. Bien que la réalité virtuelle en soit encore aux premiers stades de l’établissement de son propre segment du marché du divertissement, cette Guerres des étoiles L’aventure en réalité virtuelle est suffisamment immersive et amusante pour qu’une histoire simple et un gameplay rudimentaire soient plus excitants et attrayants que votre jeu sur console moyen.

Dans Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, le joueur joue le rôle d’un technicien de réparation de droïdes qui s’écrase sur Batuu après que le transport de marchandises de son employeur ait été attaqué par le pirate extraterrestre Tara Rashin (exprimé par Debra Wilson) et ses copains du Guavian Death Gang (les mercenaires en costume rouge vus dans Star Wars: Le réveil de la force).

Après vous être écrasé, vous vous retrouvez dans une cantine appartenant à un bruyant

Au fur et à mesure que vous vous orientez sur Batuu, armé des armes que vous avez saisies sur le navire de transport avant qu’il ne soit détourné, vous rencontrerez des escouades de ces pirates mortels et devrez les envoyer avec le fidèle blaster (ou deux) à vos côtés. Le casque Oculus Quest 2 dispose de deux contrôleurs, un pour chaque main, chacun avec une disposition de contrôle qui imite essentiellement la moitié d’un contrôleur de console, y compris un joystick pour chaque main mais un peu moins de boutons que vous ne le pensez. Dans le monde virtuel, ces contrôleurs sont vos mains, et vous pouvez les utiliser pour ramasser diverses armes pour le combat, ou pour des ingrédients pour faire une boisson spéciale qui obtiendra

Il faut un peu de temps pour s’habituer à être complètement entouré par un environnement de jeu vidéo dans le casque Oculus. Votre personnage peut naviguer dans l’espace virtuel en suivant vos pas réels lorsque vous vous promenez avec le casque, mais il est plus probable que vous utiliserez les manettes pour déplacer votre personnage afin que vous puissiez rester dans le même espace physique sans vous heurter. n’importe quoi. C’est là que les fonctionnalités de l’Oculus lui-même sont utiles, car vous pouvez définir l’espace dans lequel vous souhaitez rester, donc si vous vous promenez trop dans votre espace physique réel, vous ne vous écraserez pas dans votre table basse. ou un canapé.

Le mouvement lui-même peut être un peu maladroit, car même si vous pouvez facilement déplacer tout le corps de votre personnage vers l’avant ou vers l’arrière avec le joystick gauche, le joystick droit ne vous permet pas de tourner pour changer votre perspective tout aussi doucement. Certes, vous avez toute la rotation à 360 degrés de votre corps pour tourner plus intuitivement, mais ce n’est pas toujours la réaction la plus instinctive lorsque vous avez des contrôleurs dans la main. Au lieu de cela, vous vous retrouverez à tourner avec le joystick droit par degrés incrémentiels de 15, 30 ou 45, un paramètre qui peut être modifié dans le menu du jeu. Cela peut rendre l’action rapide un peu plus difficile, mais cela devient plus facile après avoir passé du temps avec les commandes.

Le manque de capacités de saut est également quelque peu limitant dans le mouvement. On vous donne un hoverpack qui peut vous soulever un peu plus haut pour prendre le dessus sur les ennemis ou attraper des objets / atteindre des niveaux trop élevés. Mais sinon, la solution de contournement est un mouvement de «téléportation» qui vous permet essentiellement de pointer avec le bon contrôleur où vous souhaitez vous déplacer rapidement. C’est ainsi que vous sautez de haut en bas sur les flancs des falaises ou sur les conteneurs de fret. Bien que maladroit au début, c’est un autre aspect qui devient une seconde nature avec le temps.

Lorsque vous vous habituez à ces contrôles, affronter plusieurs membres du gang de la mort guavian à la fois n’est pas trop difficile, même quand des droïdes mortels et des créatures méchantes les rejoignent. Cela est particulièrement vrai lorsque vous réalisez que vous n’avez pas besoin d’être frugal avec vos ressources d’armes, telles que divers droïdes à distance d’entraînement (tout comme celui que Luke Skywalker utilise pour pratiquer ses compétences de sabre laser sur le Millennium Falcon dans Un nouvel espoir). Il y en a un qui flottera pour vous protéger des ennemis, un autre qui a son propre bouclier et recherchera des méchants pour faire exploser des lasers, et un autre qui ne fera que briser les ennemis et exploser. Et oui, ils émettent tous ce son cool lorsqu’ils zooment autour de vous. Il m’a fallu un certain temps pour réaliser que je devais utiliser davantage ces droïdes d’entraînement à distance, et une fois que j’ai commencé à en lancer plusieurs en l’air avant de me lancer dans une altercation, il est devenu beaucoup plus facile de progresser dans les différentes missions.

L’aspect tir de Contes du bord de la galaxie prend un peu de pratique. Vous comptez sur vos mains dans un monde virtuel pour être suffisamment stable pour viser avec précaution, mais vous devez également être suffisamment averti pour savoir quand se cacher derrière un rocher ou un conteneur d’expédition pour ventiler votre blaster afin qu’il ne surchauffe pas. ou donnez-vous un coup de bacta pour guérir d’une blessure au blaster. Vous devez également être conscient de votre énergie de blaster, car ils perdent leur charge après avoir été touchés tant de fois. Heureusement, vos ennemis lâchent toujours leurs blasters après que vous les avez abattus, et vous continuez à les échanger au fur et à mesure.

Il y a aussi un jeu de puzzle pendant que vous vous frayez un chemin à travers Batuu. De temps en temps, vous rencontrerez des conteneurs qui ressemblent à de petites boîtes électriques. C’est là qu’un élément spécial appelé All-Kit entre en jeu, car il vous permet de faire fondre les soudures avec un cutter à fusion, de dévisser les boulons avec une clé dynamométrique ou d’envoyer un choc électrique dans un système. C’est une petite partie du jeu, mais c’est l’une des choses qui semblent les plus tangibles car cela vous oblige à vous rapprocher de votre outil et vous donne vraiment l’impression d’être un spécialiste de la réparation de droïdes. Une fois que vous avez ouvert ces boîtes, de petites énigmes à l’intérieur peuvent être résolues à l’aide du kit complet, et une fois terminé, vous aurez droit à un stock de nouveaux blasters, droïdes distants, crédits et même détonateurs thermiques, qui ont tout à fait le punch. Ces objets peuvent également être trouvés tout autour de Batuu couchés sur des conteneurs de fret et assis à l’intérieur de boîtes.

C’est ici que le vrai potentiel de Contes du bord de la galaxie devient clair. Alors que de plus grandes histoires et aventures dirigent le jeu, ces histoires supplémentaires pourraient fournir une nouvelle façon de découvrir le Guerre des étoiless univers de manière intime et captivante. Depuis est un maître conteur et en sait beaucoup sur l’univers qui l’entoure, les possibilités sont infinies pour les contes futurs. Les joueurs pourront peut-être vivre des moments emblématiques du Guerres des étoiles saga du point de vue d’un personnage différent.

Star Wars: Contes de Galaxy’s Edge présente certaines lacunes inhérentes aux limites de la réalité virtuelle, mais elle améliore également le gameplay traditionnel pour en faire une expérience plus excitante. Grâce à l’Oculus, le fait que vous puissiez y jouer sans avoir besoin d’une console ou d’un ordinateur est également assez impressionnant. La réalité virtuelle ne fera que s’améliorer d’ici, et pour l’instant, des jeux comme Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge nous tiendra occupés et satisfaits.

/ Classement du film: 8 sur 10

