Tales from the Galaxy’s Edge High Republic Story arrive – / Film

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge est un nouveau jeu de réalité virtuelle pour Oculus Quest qui permettra aux fans de s’aventurer dans le monde de Batuu depuis les parcs à thème Disney. Au moyen du récit du jeu, les fans peuvent également être transportés vers d’autres lieux et moments du Guerres des étoiles galaxie quand ils entendent les histoires d’un barman extraterrestre nommé Seezelslak (exprimé par Bobby Moynihan). L’une de ces histoires nous ramènera au temps de La Haute République, le décor du nouveau film de Lucasfilm Guerres des étoiles initiative d’édition qui a eu lieu 200 ans avant Star Wars: La menace fantôme. Vous pouvez avoir un aperçu de ce qui vous attend dans la première bande-annonce de cette histoire de Tales from Galaxy’s Edge High Republic.

Star Wars: Tales from Galaxy’s Edge High Republic Story Trailer

L’aventure de la Haute République dans Tales from the Galaxy’s Edge s’appelle Temple of Darkness, et il semble que ce soit la principale raison pour laquelle Frank Oz a été amené sous le nom de Yoda. Cette partie de l’expérience VR est une histoire de 15 minutes dans laquelle les joueurs contrôlent Ady Sun’Zee (exprimé par Ellie Araiza), un Jedi Padawan étudiant dans un centre de recherche Jedi éloigné sur Batuu. Une mystérieuse relique libère un torrent de mal à l’intérieur du temple, et Ady est le seul survivant. Après avoir envoyé un signal de détresse urgent au Conseil Jedi, elle doit travailler aux côtés du Maître Jedi Yoda pour affronter l’obscurité qui se cache maintenant dans les murs du temple – et en elle-même.

Dans la bande-annonce ci-dessus, vous pouvez voir des vignes rouges ont envahi une partie de ce temple Jedi, ce qui donne l’impression que les extraterrestres de Steven Spielberg La guerre des mondes sont tombés sur le Guerres des étoiles galaxie. Il y a aussi de méchantes créatures cachées que vous devrez probablement envoyer avec vos compétences de sabre laser.

James Waugh, Vice-président, Contenu et stratégie de franchise chez Lucasfilm, a déclaré dans un communiqué:

«Le Temple des Ténèbres dans Tales from the Galaxy’s Edge donnera aux fans de Star Wars l’occasion d’entrer dans une histoire qui se déroule à l’époque de la Haute République sur une plate-forme incroyablement transporteuse. Ce sera l’un des premiers récits publiés dans cette nouvelle ère audacieuse et aventureuse de la narration Star Wars que nous avons l’intention de voir traverser sur plusieurs médiums sur de nombreuses années. Nous sommes si fiers de ce que tant d’auteurs, de développeurs, de partenaires de licence et de collègues de Lucasfilm incroyablement talentueux ont conçu ensemble – cela a été un travail d’amour.

Si vous n’avez pas suivi La Haute République, l’initiative de publication se déroule à un moment où la République Galactique et l’Ordre Jedi sont à leur apogée, servant et protégeant la galaxie. Mais une catastrophe spatiale massive les a mis en état d’alerte et aucun coin de la galaxie n’est à l’abri. Cette entrée dans Contes du bord de la galaxie servira de passerelle vers les premiers livres de cette nouvelle ère de Guerres des étoiles histoires qui seront diffusées en janvier de l’année prochaine. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en explorant tous les détails que nous avons appris La Haute République jusque là.

Quant au reste de Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, voici le synopsis officiel de l’expérience VR:

Dans Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, les fans incarnent un technicien de réparation de droïdes qui s’écrase sur Batuu après une attaque de pirate. À la manière typique de Star Wars, ils seront rapidement entraînés dans une grande aventure à la périphérie de Black Spire Outpost. Les joueurs peuvent converser avec Seezelslak (Bobby Moynihan) dans sa cantina et être transportés dans d’autres lieux et époques de la galaxie Star Wars à travers ses contes légendaires. Ils peuvent également recevoir des missions importantes à accomplir dans la nature sauvage de Batuu, rencontrant de nouveaux personnages emblématiques en cours de route, comme la pirate Tara Rashin (Debra Wilson).

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge arrive sur les plateformes Oculus Quest sur 19 novembre 2020, et il y a déjà une suite en préparation pour une sortie en 2021. Restez à l’écoute pour en savoir plus.

