Talent BVB Youssoufa Moukoko – « Difficile à croire », « successeur de Messi » et « battage médiatique insensé »: ce que les autres disent de lui

C’est le début avec le plus gros roulement de tambour à l’avance: Youssoufa Moukoko est sur le point de faire sa première en Bundesliga – et déjà au centre du monde du football.

Lorsqu’on demande à Lucien Favre, entraîneur du Borussia Dortmund, lors d’une conférence de presse ou lors d’une interview de faire un bilan, de répondre à une question clairement posée, cela devient souvent une affaire difficile et fatigante. Parce que les Suisses aiment éviter les mots clairs lorsqu’ils interagissent avec les médias, ce qui pour eux semble plutôt angoissant.

Le plus remarquable a été une brève conférence de presse après une session dans le camp d’entraînement d’été du BVB à Bad Ragaz, en Suisse. Du coup, à la mi-août, l’entraîneur de Dortmund ne s’est étonnamment pas du tout retenu en ce qui concerne le joueur que les officiels du Borussia avaient emmené pour qu’il puisse faire ses preuves dans les unités pour la première fois en duels directs avec les joueurs de Bundesliga: Youssoufa Moukoko.

« Il est très bon, il a un grand potentiel », a dit Favre presque euphorique et a immédiatement nommé l’un des grands atouts du jeune de 15 ans: « Vous ne savez pas avec quel pied il joue. Il est gaucher, droitier. » Comme il sied à un attaquant talentueux, la fin délibérée du but est l’une des qualités exceptionnelles de Moukoko. « Il est très, très efficace », a confirmé Favre, très satisfait il y a trois mois en concluant: « C’est agréable de voir ça. C’est amusant de l’entraîner. »

Depuis, l’entraîneur du BVB n’a pas commenté Moukoko, mais peu de choses ont changé dans son opinion sur l’attaquant entre-temps. Et samedi Favre et son avis sur Moukoko seront importants: car alors l’entraîneur du Borussia fera du jeune, qui aura 16 ans vendredi, le plus jeune joueur de Bundesliga de tous les temps. Dans le duel au Hertha BSC de Berlin, Moukoko pourrait craquer l’ancienne marque Nuri Sahins (16 ans, 11 mois, 1 jour), en règle générale le changement par le DFL signifie que les joueurs de leur 16e anniversaire peuvent désormais être utilisés en Bundesliga.

Les derniers mois, semaines et jours ont montré que Lucien Favre n’est pas seul à faire l’éloge de Youssoufa Moukoko.

L’éternelle liste des meilleurs buteurs de la B-Junioren-Bundesliga (U17): Donis Avdijaj juste devant © imago images / Revierfoto 1/24 Donis Avdijaj célèbre son 24e anniversaire aujourd’hui, mardi. Plus récemment, il était sous contrat avec Trabzonspor et Heart of Midlothian, actuellement sans club. Dans sa jeunesse, Avdijaj était exceptionnel. La liste éternelle des meilleurs buteurs de la B-Junioren-Bundesliga 2/24 19e place: Martin Kobylanski (à gauche, marqué pour: Energie Cottbus) – 30 buts en 58 matchs. Club actuel: Eintracht Braunschweig. 3/24 19e place: Christopher Mandiangu (Borussia Mönchengladbach) – 30 buts en 52 matchs. Club actuel: sans club. 4/24 19e place: Tim Bodenröder (FC Schalke 04) – 30 buts en 47 matchs. Club actuel: SpVg Hagen 11. 5/24 19e place: Luca Waldschmidt (Eintracht Francfort) – 30 buts en 40 matchs. Club actuel: Benfica Lisbonne. 6/24 19e place: Meris Skenderovic (TSG 1899 Hoffenheim) – 30 buts en 31 matchs. Club actuel: Hoffenheim II. 7/24 18e place: Sinan Kurt (Borussia Mönchengladbach) – 31 buts en 52 matchs. Club actuel: sans club. 8/24 16e place: Timo Werner (VfB Stuttgart) – 32 buts en 37 matchs. Club actuel: Chelsea FC. 9/24 16e place: Federico Palacios (VfL Wolfsburg) – 32 buts en 47 matchs. Club actuel: SSV Jahn Regensburg. 24/10 14e place: Fabrice Hartmann (RB Leipzig) – 33 buts en 49 matchs. Club actuel: RB Leipzig. 11/24 14e place: Oliver Batista Meier (1. FC Kaiserslautern, FC Bayern Munich) – 33 buts en 49 matchs. Club actuel: FC Bayern Munich II. 12/24 13e place: David Nieland (VfL Wolfsburg) – 34 buts en 50 matchs. Club actuel: SC Freiburg II. 13/24 11e place: Emrehan Gedikli (Bayer Leverkusen) – 35 buts en 35 matchs. Club actuel: Bayer Leverkusen U17. 14/24 11e place: Valentino Vujinovic (Karlsruher SC) – 35 buts en 41 matchs. Club actuel: sans club. 15/24 8e place: Jann-Fiete Arp (Hamburger SV) – 37 buts en 45 matchs. Club actuel: FC Bayern Munich. 16/24 8e place: Samed Yesil (Bayer Leverkusen) – 36 buts en 41 matchs. Club actuel: Ankara Demirspor. 17/24 8e place: Lennart Thy (SV Werder Bremen) – 37 buts en 50 matchs. Club actuel: Sparta Rotterdam. 18/24 7e place: Lazar Samardzic (Hertha BSC) – 40 buts en 40 matchs. Club actuel: Hertha BSC U19. 19/24 6e place: Johannes Eggestein (SV Werder Bremen) – 41 buts en 51 matchs. Club actuel: SV Werder Bremen. 20/24 5e place: Emincan Tekin (Hertha BSC) – 43 buts en 46 matchs. Club actuel: Hertha BSC U19. 21/24 4e place: Florian Krüger (FC Schalke 04, 1. FC Magdeburg) – 45 buts en 51 matchs. Club actuel: Erzgebirge Aue. 22/24 3e place: Marvin Ducksch (Borussia Dortmund) – 47 buts en 40 matchs. Club actuel: Hanovre 96. 23/24 2e place: Donis Avdijaj (FC Schalke 04) – 59 buts en 53 matchs. Club actuel: sans club. 24/24 1ère place: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) – 90 buts en 56 matchs. Club actuel: Borussia Dortmund.

Youssoufa Moukoko: des voix sur sa forte ascension