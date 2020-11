Takeshi Kitano obtient un biopic Netflix en 2021

Le comédien et réalisateur d’art et essai japonais Kitano Takeshi recevra un film biographique, Asakusa Kid, basé sur ses mémoires sur ses débuts de carrière. Netflix lancera le film l’année prochaine.

Tel que rapporté par Variety, Asakusa Kid sera adapté par le mémoire de Kitano du même nom. Gekidan Hitori servira de scénariste et réalisateur. Yagira Yuya jouera Kitano, et Oizumi Yo jouera Fukami Senzaburo, le comédien qui était le mentor de Kitano. Sakamoto Kazutaka de Netflix servira de producteur exécutif, et Oyamada Yoichi de Nikkatsu est le producteur.

Selon Variety, l’histoire se concentrera sur la relation entre le jeune Kitano, débutant dans un club de strip-tease du quartier des divertissements de Tokyo à Asakusa, et Fukami, qui était la bande dessinée vedette du club. Gekidan Hitori développait le scénario depuis six ans.

« J’ai longtemps attendu le jour où je pourrais travailler avec tout le monde sur une personne, une ville et une histoire que j’aime. »

Depuis ses débuts de stand-up, Kitano est devenu presque omniprésent dans le paysage culturel japonais. Dans les années 1980, il est devenu l’un des meilleurs comédiens japonais, d’abord dans le cadre d’un duo appelé « Two Beats », qui lui a valu son nom de scène « Beat Takeshi », puis en solo avec des routines allant du slapstick à l’humour insultant. Sa carrière d’acteur a décollé en 1983 avec son rôle dans Oshima Nagisade Joyeux Noël M. Lawrence. Il a joué dans plus de 50 films depuis.

Il a commencé à réaliser des films en 1989, en commençant par Violent Cop et en menant à un Lion d’or de Venise pour son film de 1997 Hana-Bi, à propos d’un flic emmenant sa femme mourante lors d’un dernier voyage sur la route. Son style de réalisation incomparable est défini par de longues prises, un mouvement de caméra minimal, un bref dialogue, un humour impassible et des explosions soudaines de violence. Les films de Kitano présentent souvent des gangsters Yakuza, Kitano lui-même jouant souvent le rôle principal du dur. Dans son récent Outrage trilogie, une série de déshonneur parmi les voleurs sur les guerres de gangs de Yakuza qui sont dans le dos, inspirées d’événements réels.

Kitano est également un peintre accompli, a publié des romans et a été le fondateur d’Office Kitano, une agence artistique et une société de production.

Asakusa Kid devrait être diffusé sur Netflix à l’hiver 2021.

