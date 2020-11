Take Two envisage peut-être d’acquérir Codemasters

Tout récemment, l’éditeur Take Two a parlé de s’attendre à davantage de prises de contrôle dans le secteur, et vous êtes au centre de celui-ci. Des pourparlers sont apparemment en cours pour reprendre les spécialistes de la course chez Codemasters.

Si cela devait arriver, Take Two posséderait des marques de valeur comme F1, DiRT, GRILLE et bientôt aussi WRC viens. Dans une déclaration de l’éditeur, il est question du rachat possible:

«La combinaison de Take-Two et de Codemasters réunirait deux portefeuilles de divertissement de classe mondiale, 2K et Codemasters se complétant parfaitement dans le genre de la course. Take-Two estime qu’il peut améliorer les performances de Codemasters en tirant parti de la distribution mondiale de Take-Two et de l’expertise de base de l’édition opérationnelle de 2K, y compris le service en direct, l’analyse, le développement de produits, la stratégie de marque et les performances -Marketing. «

Rien n’est encore sec, mais le sérieux intérêt de Take Two pour Codemasters semble définitivement être là. Les jeux de course sont également le seul genre que Take Two sert à peine pour le moment.