Take Two acquiert Codemasters pour près d’un milliard de dollars

Les deux éditeurs et développeurs Take Two et Codemasters se sont mis d’accord sur le rachat, qui a été spéculé il y a quelques jours. Codemasters passe sous l’égide de Take Two pour près d’un milliard de dollars américains.

L’achat de Codemasters devrait donc être finalisé vers le début de 2021, comme les investisseurs en ont été informés aujourd’hui. Ceux-ci conserveront probablement leurs noms et continueront d’être gérés par le PDG Frank Sagnier, le CFO Rashid Varachia et d’autres partenaires. Cela ne change donc pas grand-chose au début. Cependant, Take Two entre maintenant en possession de studios et de marques bien connus tels que Saleté, F1, Grille ou Ruée.

Une déclaration a déclaré aujourd’hui:

«Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer l’accord avec Codemasters. Codemasters a une longue histoire de fondation de certaines des franchises de course les plus populaires et les plus réussies commercialement de notre industrie. Nous pensons que leurs offres complèteront dans une large mesure notre portefeuille de sports et favoriseront davantage la croissance à long terme de notre organisation. «

Take Two comprend déjà des studios et des marques à succès tels que Rockstar, GTA, Red Dead Redemption, NBA, PGA et beaucoup plus.