Tailles d’iPhone 12: si Apple nous donne de petits téléphones, Android devrait en faire autant

Cette année, Apple devrait lancer plus d’iPhone que jamais auparavant. Nous avons déjà vu l’iPhone SE et il semble maintenant qu’il y aura pas moins de quatre modèles d’iPhone 12 lancés plus tard cet automne. Alors que le nombre attendu d’appareils iPhone 12 est certainement notable, les tailles d’iPhone 12 sont également intéressantes.

Selon les rumeurs, les quatre variantes de l’iPhone 12 à venir seront probablement disponibles en trois tailles différentes: une avec un écran de 5,4 pouces, deux avec des écrans de 6,1 pouces et une avec un écran de 6,7 pouces.

Si cela finit par être vrai, les acheteurs d’iPhone auront de nombreuses options en ce qui concerne la taille ou la taille de leur téléphone. Les tailles de l’iPhone 12 comprendront un petit téléphone pour ceux qui aiment les choses compactes, un énorme téléphone pour ceux qui aiment les tablettes de poche et un téléphone de taille moyenne pour ceux qui ne peuvent pas décider.

Pendant ce temps, les téléphones Android existent de plus en plus en deux tailles: grands et énormes. Même lorsque les fabricants proposent des conceptions plus compactes, ils lésinent inévitablement sur les spécifications et les fonctionnalités, forçant les consommateurs à choisir entre un téléphone de taille confortable et un téléphone qui offrira les performances dont ils ont besoin.

Maintenant, nous nous en plaignons beaucoup. Voici un exemple assez récent et en voici un qui est un peu plus ancien. Cependant, toutes ces plaintes se sont produites avant que nous ne devenions relativement certains qu’Apple livrerait toutes ces tailles d’iPhone 12. Maintenant que nous savons ce qui va probablement baisser, la situation est encore plus frustrante. Pourquoi Android continue-t-il d’ignorer ce problème?

Découvrez les tailles de l’iPhone 12 pour comparaison

L’image ci-dessus (h / t MacRumors) montre les tailles de l’iPhone 12 par rapport aux iPhones récents et plus anciens (les modèles de l’iPhone 12 ne sont que des maquettes physiques basées sur des conceptions divulguées). Le plus petit iPhone 12 est niché entre l’iPhone SE de 2016 et l’iPhone SE de cette année. L’iPhone SE 2020 est de la même taille que l’iPhone 7 et l’iPhone 8 – ce sont les modèles non Plus, juste pour des éclaircissements. Cela signifie que l’iPhone 12 premium sera physiquement plus petite que le téléphone à petit budget qu’Apple a sorti plus tôt cette année.

Pendant ce temps, les modèles moyens de l’iPhone 12 (que nous appelons pour l’instant l’iPhone 12 Max et l’iPhone 12 Pro) sont à peu près de la même taille que l’iPhone 11 et seulement légèrement plus grands que l’iPhone X et l’iPhone XS. L’iPhone 12 Pro Max semble être de la même taille que l’iPhone 11 Pro Max de l’année dernière (ou peut-être même un peu plus grand).

Il suffit de regarder tous ces choix avec les tailles d’iPhone 12! Où se situerait quelque chose comme le Samsung Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra à cette échelle? Découvrez les tailles ci-dessous, grâce à l’outil incroyablement utile sur PhoneSized.com:

Vous devrez utiliser votre imagination un peu ici, mais, fondamentalement, si vous étiez l’un des téléphones Galaxy S20 dans l’image tout iPhone ci-dessus, sur les téléphones Samsung apparaîtrait à la gauche de l’iPhone 11 de 6,1 pouces / 12 Pro appareil. La ligne Galaxy S20 existe uniquement à droite de ce téléphone, rien ne se rapprochant même de la taille compacte de l’iPhone 12.

Espérons qu’Apple ouvrira la voie ici

Évidemment, les tailles d’iPhone 12 ne sont pas les seules choses qui seront différentes entre chaque modèle. L’iPhone 12 le plus bas devrait avoir une caméra arrière à double objectif tandis que les deux modèles Pro en auront probablement trois, par exemple. Il y aura également de nombreuses autres fonctionnalités et réglages qui rendront l’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max meilleur (sur papier) que l’iPhone 12 et 12 Max.

Cependant, nous nous attendons à ce que tous les téléphones aient le même processeur. Ils offriront probablement tous au moins 128 Go de stockage interne. Ils viendront certainement tous avec la dernière version d’iOS 14 et verront des années et des années de mises à jour logicielles.

Les OEM Android ont tendance à suivre l’exemple d’Apple avec des trucs comme celui-ci, donc nous ne pouvons qu’espérer que c’est ce qu’ils feront maintenant.

En d’autres termes, même si un acheteur choisit le plus petit iPhone 12, il ne fera pas nécessairement d’énormes sacrifices dans d’autres domaines. Bien sûr, leur téléphone ne sera pas le plus iPhone puissant, mais ce ne sera probablement pas un mid-ranger faible non plus.

Je ne peux qu’espérer qu’Apple ouvre la voie ici, et que Samsung, OnePlus, LG et d’autres OEM de smartphones emboîtent le pas. Moi, et beaucoup d’entre nous ici à Autorité Android, veulent des téléphones Android plus petits qui ne lésinent pas sur l’alimentation. Nos lecteurs veulent des téléphones Android plus petits. Apple fabrique de plus petites tailles d’iPhone 12. Toutes les preuves indiquent que c’est quelque chose que les OEM Android devraient faire, donc tout échec ne pas le faire est vraiment tout simplement inexcusable à ce stade.