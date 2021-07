Tahar Rahim : L’exemple parfait de la façon d’ajouter de la couleur à un look formel, inspiré par son passage au Festival de Cannes

Le retour tant attendu des événements sur le tapis rouge apporte également son lot d’inspiration pour nos looks de tous les jours, mais aussi pour les occasions spéciales, et bien sûr, le Festival de Cannes et son cortège de stars est l’environnement parfait pour suivre les dernières tendances de la mode, comme nous l’avons vu lors de la présentation du jury de cette année, où Tahar Rahim a pris la soirée en ajoutant de la couleur à un look super formel.

Un costume deux pièces dans une couleur à laquelle on ne s’attendait pas, mais qu’on adore en même temps, c’est le choix de Tahar Rahim pour l’ouverture du Festival du film. Dans son look, on voit comment la décontraction est présente avec un t-shirt sans manches sous un blazer parfaitement coupé en orange.

Le choix de la couleur nous semble super réussi, car il donne un air frais au costume et nous offre la possibilité de jouer avec une infinité de vêtements pour obtenir des combinaisons incroyables.

Pour ajouter la touche la plus distinctive à sa tenue, nous avons misé sur un t-shirt sans manches, une option super cool que vous pouvez utiliser avec beaucoup, beaucoup d’autres looks.

Et pour terminer le look avec l’élégance qu’il mérite, les mocassins en cuir sont les chaussures idéales pour ce look. Il suffit de jeter un coup d’œil aux mocassins de Tahir pour succomber au charme de cette paire d’inspiration dandy.

Si vous voulez vous inspirer des looks les plus élégants pour les événements de l’été, les stars du tapis rouge de Cannes sont incontournables.